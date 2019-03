José Manuel Lara recibe en Sevilla el Premio Manuel Clavero

A la ceremonia han asistido numerosos representantes de la política, la empresa y la cultura sevillanas. José Manuel Lara ha dicho que es compatible sentirse sevillano y catalán, como él se siente, agradecido por el reconocimiento recibido en la tierra de su padre.

"Muy emocionado porque yo tengo un enorme respeto y cariño por las raices andaluzas, sevillanas de mi familia. Yo he dicho lo que siento de verdad aquí, yo me siento muy catalán peor me siento muy sevillano y mi pelea con la gente es que esto es totalmente compatible y totalmente positivo" ha señalado Lara.