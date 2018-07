Jennifer López 'On the floor'

Se llama 'On the floor' y es el videoclip del último single de Jennifer López, un trabajo en el que la cantante cuenta con la colaboración de Pitbull. La canción ha sido producida por Red One, los mismos de Poker Face y Bad Romance de Lady Gaga, así que todo apunta a éxito.

En el videoclip Jennifer aparece llegando a una discoteca en un 'cochazo' que abandona para transformarse, en el interior, en una espectacular bailarina vestida con un mono dorado y largos pendientes. El tema lo estrenó en el concurso 'American Idol' donde ella interviene como miembro del jurado.