Jennifer López arrasa en Hong Kong

Jennifer López cantó, bailó y convenció a miles de enfervorecidos fans en su primer concierto en Hong Kong.

'Get Right' y 'El amor no cuesta nada' fueron los dos primeros temas que la cantante interpretó en el escenario. Vestida con un mono brillante de color beige que marcaba sus curvas, la diva del pop no dejó de bailar y animar a los asistentes al concierto para que bailaran con ella.

Jennifer López comenzó su gira mundial en Panamá en junio de este año y desde entonces ha recorrido varias ciudades en Europa, Sudamérica y Asia. Sus fans, entregados, aseguraban antes del concierto que "la admiran por su versatilidad y porque su música les da fuerzas".