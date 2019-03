El 'hombre lagarto' comparte su transformación en libro

Tras una reflexión de tres años, cuando cumplió 21,John Merrick decidió transformar su cuerpo y convertirse en 'el hombre lagarto'. Estudiaba filosofía y arte, y explica que a su madre "no le sorprendió lo más mínimo" y que su familia demostró tener una "perspectiva muy positiva" sobre su cambio.

"Quien me conoce como persona y como artista sabe que desde que era un niño me pintaba la piel y mi desarrollo ha sido muy natural y orgánico", comenta mientras deja claro que no se ha tratado de un impulso del que se haya arrepentido. Justifica su cambio porque le gusta "el aspecto de los lagartos", y señala que otra de las razones que le ha llevado a optar por este animal es que en todas las culturas "los reptiles han simbolizado el poder, desde la historia del Edén a los dragones".

Y esta ha sido su "oportunidad de ser un símbolo de poder". Un poder que como artista nace del deseo de captar la atención de quien le mira. Pero, sobre todo, le gusta disfrutar de la "reacción surrealista" que percibe en la gente cuando le observa, y contribuir a que vivan algo "diferente" y "raro" en su día a día. Reconoce que lo más doloroso de su transformación ha sido "sin duda" los cinco implantes de bolas de teflón que lleva colocados sobre sus cejas y que producen el abultamiento característico de los lagartos en esa parte del cuerpo."Vomité y tuve alucinaciones", consecuencia de realizar la intervención quirúrgica sin anestesia.

Su transformación se recoge en el libro Riplay 2012 (Planeta), en el que aparecen todo tipo de curiosidades, una circunstancia que "le encanta" ya que de niño "leía estos libros" y siente que ahora es "el guardián" de su historia.