Hijos de famosos que heredan el arte en los genes

Hija del mítico líder de Police, Coco Sting ha sacado a sus 19 años su primer disco, 'The Constant', por el que hasta el momento sólo ha recibido alabanzas.

Y como ella, muchos otros que llevan la música y la fama tatuada en los genes. A sus 10 años, la hija de Will Smith y Jada Pinkett, Willow, ya tiene disco, ha debutado en el cine y es incluso embajadora de un proyecto solidario.

En nuestro país, Enrique Iglesias es heredero del artista latino que más discos ha vendido, Julio Iglesias. Un handicap que de momento torea con mucho arte.

Algo que no todos saben hacer. Lisa Marie Presley puede presumir de ser hija del rey del rock and roll, ex-mujer del rey del pop pero no, de carrera exitosa. A veces el árbol genealógico, pesa demasiado.