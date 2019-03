El heredero de Justin Bieber lanza su primer disco

La vida de Greyson Chance cambió así hace dos años...En un festival de Instituto su madre le grabó versionando de esta forma el tema Paparrazzi de Lady Gaga...Chance no sólo dejo asombradas a sus jóvenes espectadoras, poco tiempo después su actuación en internet logró millones de visitas y entre ellas la de su hada madrina televisiva, Ellen De generes. Cautivada por su precoz talento, la famosa presentadora invitó a Greyson su programa, le puso en contacto con su ídolo Lady Gaga... y viendo el filón decidió producir el primer disco de Greyson Chance "Hold on till the night"..."Ellen está muy implicada, critica mis canciones, el diseño, todo" odiosas o no las comparaciones entre Greyson Chance y Justin Bieber parecen inevitables. Los dos son músicos prematuros, triunfaron gracias a internet, han tenido famososo padrinos. Incluso -parece muy premeditado- comparten estilismo. Calma: "Sé que soy muy joven, que tengo que tomarme mi tiempo, saber lo que quiero hacer". En dos semanas Chance cumplirá 14 años. El tiempo dirá si esta nueva estrella es fugaz o se queda en el firmamento.