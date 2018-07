Got, el primer toro bravo clonado

El animal hace honor a su estirpe, y a punto de mudarse de ganadería, ya se arranca a dar las primeras embestidas. Y eso que su destino no será una plaza, sino perpeturar su especie mejorada genéticamente.

Hace unos meses en medio de una enorme expectación conocimos al primer toro clonado de España. Era un experimento que no estaba muy seguro que saliese adelante. Ha pasado casi un año y Got va tomando forma de toro bravo. Eso sí, cuando termine de crecer no le veremos en una plaza de toros, su destino es perpetuar la especie que ha sido mejorada genéticamente.

Le conocimos de recién nacido, en mayo del pasado año. Por aquel entonces este manso ternero no tenía ni por asomo hechuras de toro de lidia. Pero diez meses después el experimento va tomando forma. El astado ya no es tan pequeño, y Got muestra ya maneras de la pura raza brava que lleva en su ADN.

Así que daría mucho juego en una plaza, pero su futuro será otro. Si todo sale bien estaremos ante un codiciado semental que transmitirá su bravura a sus descendientes. El experimento de la Fundación Valenciana de Investigación Veterinaria ha sido un éxito en esta primera fase.