Gorillaz cierra a lo grande el Festival Internacional de Benicassim

Baile, música y conciertos por un tubo. El Festival Internacional de Benicassim ha ofrecido este año a los "fibers" un cartel de lujo. Al FIB 2010 han acudido aficionados de todos los continentes a ritmo de pop, rock o techno.

Aunque este año han acudido menos personas que otras ediciones, lo cierto es que el Festival ha cerrado sus puertas después de cuatro días de música y tras haber acogido a unas 127.000 personas.

GORILLAZ, EN DIBUJOS ANIMADOS

El grupo virtual Gorillaz se ha materializado en el FIB con un concierto de marcado componente visual y de mayor calidad artística y sonora, con Damon Albarn dando rienda suelta a sus fantasías musicales entre dibujos animados.

El espectáculo audiovisual, compuesto por el músico británico y dibujado por Jamie Hewlett, ilustrador de esta aventura digital, es un enorme espacio de reivindicación social en contra de las peores facetas de la condición humana -como la guerra o el racismo- a ritmo de soul, punk, electrónica y hip hop.

En ese espacio caben melodías árabes, asiáticas, celtas y suburbanas, y en él emerge toda la creatividad de Albarn dirigiendo a una banda en constante cambio sobre el escenario y sobrecogedora por su talento: Paul Simonon y Mick Jones (The Clash), Bobby Womac o De la Soul. Y así hasta 30 músicos tocando a la vez sobre la plataforma.

Sin embargo, por encima de toda esta parafernalia, sobresalen las canciones de sus tres discos, milimétricamente sincronizadas con el discurrir en la pantalla de los cuatro componentes virtuales de la banda (Murdoc, 2D, Noodle y Russel), presentados por el rapero Snoop Doggy Dog mientras suena "Welcome to the world" y perseguidos por Bruce Willis en "Stylo".

"Superfast Jellyfish", "Empire Ants" o "Dirty Harry", han cautivado al público sin necesidad de ruido ni "beats" acelerados. Su single más conocido, "Clint Easwood", ha unido a miles de voces. Los "fibers" han superado una prueba de buena música y espectáculo inteligente.

UNA JORNADA SIN GRANDES NOMBRES

Además de este recital, y a diferencia de otras ediciones, el resto de la jornada no ha tenido más grandes nombres, pero sí grandes conciertos, con la famosa segunda línea del FIB justificando todo su prestigio y potencial.

Mientras el sol caía y el recinto comenzaba a cobrar vida, con miles de "fibers" arrastrando las secuelas de tres jornadas interminables de música y excesos, seis tipos entraban discretamente en el segundo escenario del FIB sin sospechar que saldrían largamente aplaudidos gracias al calado de su música.

Se llaman Efterklang, palabra danesa que significa "reverberación" y que se emplea también para denominar el recuerdo que se activa por medio de un sonido. Ambas acepciones se ajustan a la impronta de canciones como "Full moon", caracterizadas en directo por un sonido similar al de Arcade Fire, pero con menos pompa.

Polifonía, instrumentos de viento, percusión, cuerdas, pianos, humildad y melodías suaves para un caluroso atardecer de verano. Sin dejar este ámbito menor, también hubo pop bailable y resultónprocedente de Irlanda con Two Door Cinema Club, y pop doméstico de cómic del yeclano Parade.

En otra dimensión de reconocimiento y distribución, The Courteneers encendieron el motor de la noche. Los primeros bailes, los primeros gritos, las primeras emociones del fenómeno fan a cuenta y cargo de temas como "Take over the world".

La frivolidad de la noche ha corrido a cargo de Elli Goulding, una mezcla de Madonna y Cindy Lauper pero sin la fuerza de la primera ni la personalidad de la segunda, aunque en el FIB hay público para todos.

En cambio, una de las mayores sorpresas, al menos para el público habitual de este festival, ha sido el del rapero británico Dizze Rascal, que vestido con camiseta de los Angeles Lakers ha desatado un vendaval ante miles de compatriotas entregados.