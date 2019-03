Gollum busca "su tesoro" en la colección de LEGO 'El Señor de los Anillos'

Érase una vez... El héroe de nuestra historia se llama Harry y su misión es vencer al lado oscuro de la fuerza y expulsar a todos los Piratas del Caribe de Tierra Media. No, no nos hemos vuelto locos, LEGO presenta su nueva colección de El Señor de los Anillos que se suma a las colecciones de Harry Potter, Star Wars o Piratas del Caribe.

En junio de 2012 llegará a las tiendas la nueva colección de LEGO "El señor de los anillos"; a través de su página web hemos podido conocer la imagen de todos los personajes, incluido Gollum. La idea lleva un año gestándose y el objetivo es conseguir que un amplio abanico de generaciones se introduzcan en el mundo de los hobbits, o de los elfos. Además para una mayor publicidad se quiere aprovechar el estreno de la primera película de la saga "El Hobbit".

No falta nadie, podrás receer batallas con Galdalf, Aragorn, Légolas o Gimli frente a un orco de Mordor, otro de Moria y a Gollum que es el protagonista de los carteles promocionales.