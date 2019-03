El creador de 'Gloria' presenta su nuevo disco en España

Más de treinta años después de 'Ti amo' o 'Gloria', el cantante melódico italiano Umberto Tozzi ha vuelto a grabar sus mejores temas como reivindicación de una época en la que ser estrella de la música era otra cosa, causa que resume asegurando: "No creo que Jimmy Hendrix fuera a un reality show".



'Yesterday Today' es la declaración de intenciones de un doble CD con 38 canciones que renuevan su sonido con colaboraciones como Sergio Dalma u OBK, pero que mantiene intacta la esencia de esa canción melódica que, de Lucio Battisti a Vasco Rossi, ha sido bandera de la mejor música italiana.

Actuará el 8 de octubre en el Teatro Apolo de Madrid

Todavía con el brillo de su famosa melena pelirroja, con la camisa semiabierta y las gafas ahumadas, Tozzi reconoce, sin embargo, que no es el mismo de siempre.



"Como todos los músicos de mi edad, he cambiado. Pero tuvimos la suerte de vivir una época fantástica. Después de los Beatles y más o menos hasta que llegó Police sucedió todo lo musicalmente relevante", explica en una entrevista.



"Era la época de las canciones, en las que la melodía era lo más importante y todos estábamos llenos de entusiasmo", argumenta quien demoniza a la televisión, por pervertir el concepto de espectáculo musical a través de los concursos tipo Operación Triunfo. "Antes ver un festival de música por la televisión era otra cosa. Era importante para la gente.



Ahora la música se ha fundido con la telerrealidad y se ha convertido en un gran negocio en el que la cuestión artística ya no importa", protesta quien ganó en 1987 en San Remo.



En 'Yesterday Today' juega a mantener el tirón frente a una sociedad "que olvida muy rápido", como la italiana, pero a la que también aporta material nuevo, como es el caso de su canción 'Se tu non fossi tu'.



Eso sí, cuando se le pide que toque una canción ante las cámaras, elige 'Dear Prudence', de los Beatles. Pero en su reto al paso del tiempo, Tozzi asume parcialmente la derrota al reconocer que incluso el sentimiento universal por excelencia, el amor, no es lo que era.



"La tecnología ha cambiado las relaciones personales. Hoy se escribe frente a un teclado y a través de un chat. Para mí el amor es escribir una carta... es algo más hermoso, más estético. Ahora todo se ha enfriado, ya no se produce ese orgasmo de estar frente a frente", resume.



Aunque parezca mentira, Pozzi nunca ha actuado en España, asignatura que aprobará el 8 de octubre en el Teatro Apolo de Madrid y muestra verdadera ilusión . "Tendré que volver a estudiarme las letras en español, pero todavía me acuerdo de las más famosas. Me acuerdo de 'Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia'", bromea al rememorar la que probablemente sea su canción más famosa, que ahora suena mucho más actual gracias a la producción renovada de Greg Mathieson.