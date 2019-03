Gloria Estefan saca nuevo disco, 'The Standars'

La cantante cubana Gloria Estefan saca nuevo disco el próximo 10 de septiembre. Ha asegurado que su nuevo trabajo, 'The Standars', es el disco que tenía en mente "desde que era niña", el trabajo que más le apetecía hacer en este momento y cumple con él un sueño desde hace muchos años.

"Éste es el momento cumbre para hacerlo porque es importante tener bastante vida vivida", ha dicho Estefan, quien recoge en este disco grandes clásicos que, de una manera u otra, han tenido un significado especial en su vida.

Por otro lado, ha reconocido que tuvo que escoger las 15 canciones que componen el disco entre más de 1.000 propuestas y acabó seleccionando aquellos temas "que le hablaban personalmente, y que fueron parte de su vida de alguna forma".

"Llevé a Shelly (Berg) -productor del disco- una lista de 50 temas. Nos sentamos seis horas en su estudio. Yo lo hice llorar, él me hizo llorar... y así seleccionamos 16 temas, de los cuales 15 quedaron grabados", ha comentado la artista, que ha sido capaz de cantar en cinco idiomas: inglés, español, italiano, portugués y francés.

La lista de los temas corresponden a letras que fueron publicadas "entre los (años) veinte y cincuenta, en los que se utilizaba el doble sentido porque no era muy común hablar abiertamente sobre el amor y la sensualidad".

Estefan ha confesado que la versión de 'El día que me quieras' de Carlos Gardel es el tema que más ilusión le hace poder tener en el disco porque fue la canción de su boda.

"Hace 35 años, la versión que más nos llegó a Emilio (Estefan) y a mí fue la de Roberto Carlos, que había grabado en balada. La bailamos en la hierba, en el patio de nuestra casa. Fue muy especial para mí", recordaba la ganadora de tres Grammy y cuatro Grammy Latino.

La artista, que asegura que "Cuba siempre está en su corazón", ha explicado que pudo aportar sus raíces latinas en varias de las canciones, especialmente en el tema 'You made me love you'. "Hicimos una versión muy latina. Cuando la escuché pensé que se prestaba a poner de fondo ritmos latinos. Ahí está Cuba, con ese sabor cubano por debajo", ha señalado.

El CD, que fue grabado en vivo en tan sólo cuatro días, cuenta colaboraciones con el violinista Joshua Bell, el saxofonista Dave Koz y con la cantante y compositora italiana Laura Pausini.

Por último, aunque desde 2004 no realiza una gira mundial, ha confirmado que tiene previsto viajar a Europa el próximo octubre, para ofrecer un concierto en el Royal Albert Hall de Londres y otros recitales en Holanda, Bélgica, Alemania y España para presentar 'The Standards'.