Un día para la marabunta de los "Fibers"

A pesar de que se preveen unos 80.000 fibers menos que el año pasado a partir de mañana se espera la llegada de la gran masa. El FIB 2010 presenta como principal reclamo el debut en España de Gorillaz.

El centenar de conciertos arranca el jueves con el ex Kinks Ray Davies, Charlotte Gainsbourg, Kasabian y Broken Bells como principales atractivos del Escenario Verde, el principal.

Para el viernes, Vampire Weekend, convertidos ya en uno de los grupos "indies" más respetados, y en Hot Chip, DJ Shadow, el Strokes Julian Casablancas, el ex Joy Division y ex New Order Peter Hook, Goldfrapp, Timo Maas, Sr. Chinarro y uno de los nombres más insólitos en la trayectoria del festival, Ilegales, que han incluido al FIB en su gira de despedida.

El sábado continuarán con Prodigy, el grupo que sentó las rentables bases de la fusión entre la música de baile y el rock. También destacan los conciertos del ex Stone Roses Ian Brown, el regreso de The Specials y PiL o la despedida de los españoles The Sunday Drivers.

La última jornada del FIB también destacará por ser la primera de su historia en tener a un rapero consagrado, Dizzee Rascal, junto a Lily Allen, los electrónicos Letfield y los ya habituales Echo and The Bunnymen.