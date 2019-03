﻿﻿﻿Fernando Savater gana el Premio Primavera con "Los invitados de la princesa"

El filósofo y escritor Fernando Savater ha ganado el Premio Primavera de Novela con "Los invitados de la princesa", una parodia crítica e inteligente de la vida cultural y universitaria, en la que, según el jurado, "se conjuga tradición y modernidad" y "se despliega ironía, humor y mordacidad satírica".



El jurado que ha fallado este premio, dotado con 200.000 euros y convocado por Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, ha estado presidido por Ana María Matute, que no pudo asistir al acto por estar convaleciente de "una pequeña enfermedad", y ha estado compuesto también por Antonio Soler, Ángel Basanta, Ramón Pernas, Ana Rosa Semprún y Miryam Galaz, como secretaria sin voto. La novela, profundamente savateriana, según Basanta, "está llena de guiños y complicidades" y atraerá a todo tipo de lectores.

Hay en sus páginas intriga, suspense, entretenimiento y relatos fantásticos. "Es una gran parodia hecha con inteligencia", dijo Soler. En esa crítica del mundillo académico y universitario que es la novela, Xabi Mendia, periodista cultural de "El Mundo Vasco", acude a un congreso internacional, denominado "Festín de la cultura", que se celebra en la isla de Santa Clara, un pequeño país insular en América Latina.

Cuando su avión aterriza, la erupción de un volcán obliga a cerrar el espacio aéreo y los congresistas quedan aislados durante una semana, situación que coincide con una amenaza difusa del grupo terrorista IRENE, que lleva a adoptar "medidas de seguridad extraordinarias", indica la sinopsis facilitada por Espasa. A lo largo de una semana, se irán desarrollando diferentes actos, entre ellos "la celebración de la gastronomía", que es lo que aporta las primeras dosis de humor, de parodia y de mordacidad satírica", comentó Basanta.

A Savater, que en una ocasión se quedó atrapado en Milán (Italia) debido a las cenizas de un volcán, le gusta escribir sobre aquello que conoce bien, y en la novela habla de temas como la filosofía, la literatura y la teología, pero también del terrorismo, que de alguna manera afecta a los recluidos en la isla. Cada día, el ambiente claustrofóbico que respiran los congresistas propiciará que alguno de los asistentes "cuente una historia, real o inventada y en parte relacionada con el tema que se haya tratado en el congreso, de modo que el autor hace un homenaje a diferentes tipos de relatos, entre ellos a los fantásticos", señaló Basanta.

Savater, que ya ha ganado otros premios tan importantes como el Nacional de Ensayo con "La tarea del héroe", y el Planeta con "La hermandad de la buena suerte", aseguró que con esta nueva novela pretende "hacer disfrutar al lector con cierto humor, imaginación y con algunas tramas de toque fantástico".

En la obra premiada están presentes, en tono "un poco burlesco a veces", cuestiones que conoce a fondo este escritor, como el mundo de la cultura, el de la universidad, el de la política, las carreras de caballos, la gastronomía o la lectura. En definitiva, la novela "es un homenaje a los libros que tanto placer" le han dado y es también "un ingenuo homenaje a Boccaccio y a Chaucer", señaló el premiado tras hacerse público el fallo.

Savater afirmó que en la novela "no todo es parodia", pero los temas que se tocan en ella "no se toman en plan trascendente sino que hay concesiones a la ironía y al humor". "En la vida me gusta entretenerme, pero no con programas como los de 'Sálvame' o 'Gran Hermano', que me aburren enormemente, sino de forma inteligente", dijo este gran ensayista y divulgador de la filosofía.