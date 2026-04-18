Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

ESTRENO

La familia Benetón +2 arrasa en taquilla en su día de estreno con más caos, más hijos y nuevas aventuras

La comedia familiar producida por Atresmedia Cine, ha llegado a las salas de cines con una gran acogida del público y confirma el tirón de la historia iniciada en 2024.

La familia Benetón +2

La familia Benetón +2 arrasa en taquilla en su día de esterno con más caos, más hijos y nuevas aventuras | Atresmedia Cine

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

El caos vuelve a instalarse en casa de los Benetón. La comedia "La familia Benetón +2", que ha llegado este viernes a los cines, ha arrasado con una propuesta que multiplica los conflictos, las situaciones límite y el ritmo de la historia. Con Leo Harlem y Juan Manuel Montilla "El Langui" al frente, la historia ha conseguido un éxito rotundo el día de su estreno y ha vuelto a situar el foco en una familia numerosa desbordada por el día a día.

Dos bebés y mucho caos

Si en la primera película Toni asumía el reto de hacerse cargo de cinco hijos de distintos orígenes, ahora la situación se le complica aún más. La llegada de dos bebés introduce un nuevo nivel de caos en una convivencia ya de por sí complicada, con situaciones que mezclan humor, tensión y momentos reconocibles para cualquier espectador.

A la presión de la llegada de los bebés, se suman las historias personales del resto de los hijos. Una hija adolescente que reclama atención, otro que intenta abrirse camino en la música o un joven que se plantea cambiar su rumbo vital aportan nuevas tensiones a un entorno ya saturado. El resultado es un retrato de familia caótica donde los problemas cotidianos se llevan al extremo.

Esta segunda película también amplía su dimensión y sale del ámbito doméstico para trasladarse a África. Allí, la familia afronta nuevas aventuras con la participación de los Masaka Kids, conocidos por sus vídeos virales.

El reparto

Dirigida de nuevo por Joaquín Mazón y producida por Atresmedia Cine, el film recupera a Toni Benetón, interpretado por Leo Harlem, y a su inseparable compañero Lolo, al que da vida El Langui. El reparto también incorpora a Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen, Kamsiyochi Ngene, Pepe Viyuela, Llum Barrera, Iñaki Miramón, Enrique Villén y Anabel Alonso.

Éxito en la primera entrega

Tras el éxito de la primera entrega en 2024, que superó los 600.000 espectadores, esta nueva película es más ambiciosa que la primera, con un rodaje que se sitúa entre Madrid y Canarias. Con más personajes y más situaciones al límite, la película vuelve a colocar a la familia Benetón en el centro del caos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las pinturas de Sijena deberán volver a Aragón en 56 semanas

La jueza ordena al Museo Nacional de Arte de Cataluña devolver las pinturas de Sijena

Publicidad

Cultura

La familia Benetón +2

La familia Benetón +2 arrasa en taquilla en su día de estreno con más caos, más hijos y nuevas aventuras

'La familia Benetón + 2' llega a los cines con más diversión, aventuras, caos...y más hijos

'La familia Benetón +2' llega a los cines con más diversión, aventuras, caos...y más hijos

Ibicine: el festival que lanza a Ibiza a la galaxia cinematográfica española

IBICINE, el festival que lanza a Ibiza a la galaxia cinematográfica española

Santi Pisonero
Libros

'Profeta', la fábula de Santi Pisonero que interpreta a una sociedad “anestesiada”

Morante
MORANTE DE LA PUEBLA

VÍDEO: Morante desata la polémica en la Maestranza tras una faena sin premio

Onda Cero
ONDA CERO

Onda Cero arranca 2026 con su mejor audiencia en once años y Carlos Alsina bate otro récord histórico

La cadena de Atresmedia roza los 2,4 millones de oyentes y consolida su crecimiento con subidas generalizadas en toda su parrilla.

Día de la madre
Calendario

Cuándo es el Día de la Madre este 2026 en España

Como todos los años, el Día de la Madre cae en domingo, así que ya puedes pensar un plan familiar para celebrar esta jornada.

documental 2

'Cáscara de Nuez', el documental de Miguel Ángel Tobías en el que cruza a vela el Atlántico junto a 11 desconocidos

Rosalía en su concierto en Madrid

La gira 'Lux' de Rosalía llega a Barcelona entre expectación y polémica

El escritor Eduardo Mendoza

Eduardo Mendoza lanza 'La intriga del funeral inconveniente' : "Hay que buscar la complicidad del lector"

Publicidad