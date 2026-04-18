La familia Benetón +2 arrasa en taquilla en su día de estreno con más caos, más hijos y nuevas aventuras

El caos vuelve a instalarse en casa de los Benetón. La comedia "La familia Benetón +2", que ha llegado este viernes a los cines, ha arrasado con una propuesta que multiplica los conflictos, las situaciones límite y el ritmo de la historia. Con Leo Harlem y Juan Manuel Montilla "El Langui" al frente, la historia ha conseguido un éxito rotundo el día de su estreno y ha vuelto a situar el foco en una familia numerosa desbordada por el día a día.

Dos bebés y mucho caos

Si en la primera película Toni asumía el reto de hacerse cargo de cinco hijos de distintos orígenes, ahora la situación se le complica aún más. La llegada de dos bebés introduce un nuevo nivel de caos en una convivencia ya de por sí complicada, con situaciones que mezclan humor, tensión y momentos reconocibles para cualquier espectador.

A la presión de la llegada de los bebés, se suman las historias personales del resto de los hijos. Una hija adolescente que reclama atención, otro que intenta abrirse camino en la música o un joven que se plantea cambiar su rumbo vital aportan nuevas tensiones a un entorno ya saturado. El resultado es un retrato de familia caótica donde los problemas cotidianos se llevan al extremo.

Esta segunda película también amplía su dimensión y sale del ámbito doméstico para trasladarse a África. Allí, la familia afronta nuevas aventuras con la participación de los Masaka Kids, conocidos por sus vídeos virales.

El reparto

Dirigida de nuevo por Joaquín Mazón y producida por Atresmedia Cine, el film recupera a Toni Benetón, interpretado por Leo Harlem, y a su inseparable compañero Lolo, al que da vida El Langui. El reparto también incorpora a Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen, Kamsiyochi Ngene, Pepe Viyuela, Llum Barrera, Iñaki Miramón, Enrique Villén y Anabel Alonso.

Éxito en la primera entrega

Tras el éxito de la primera entrega en 2024, que superó los 600.000 espectadores, esta nueva película es más ambiciosa que la primera, con un rodaje que se sitúa entre Madrid y Canarias. Con más personajes y más situaciones al límite, la película vuelve a colocar a la familia Benetón en el centro del caos.