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CINE
Se estrena con éxito la 'familia Benetón + 2', la comedia de Atresmedia Cine con más bebés y más risas
La historia conduce a la familia Benetón a un viaje a África, donde los protagonistas se enfrentarán a diferentes situaciones cotidianas que pretenden conectar con el público más familiar.
La comedia que fue uno de los grandes éxitos de 2024 está de regreso. Se trata de 'La familia Benetón + 2', la secuela de 'La familia Benetón' y que promete más diversión, más líos y, por supuesto, más niños. Leo Harlem y El Langui vuelven a protagonizar esta historia familiar que ahora se complica con la llegada de dos bebés más.
La primera entrega mostró lo complicado que puede llegar a ser cuidar a cinco niños de diferentes edades. Esta vez la familia crece y los problemas también. La historia conduce a la familia Benetón a un viaje a África, donde los protagonistas se enfrentarán a diferentes situaciones cotidianas que pretenden conectar con el público más familiar.
Atresmedia inicia 2026 como cerró 2025: reafirmando su liderazgo absoluto en el ámbito digital. Según los últimos datos de Comscore correspondientes a enero, Atresmedia vuelve a situarse como el grupo audiovisual líder en internet, una posición que ocupa de forma ininterrumpida desde abril de 2016.
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