Se estrena con éxito la 'familia Benetón + 2', la comedia de Atresmedia Cine con más bebés y más risas

La comedia que fue uno de los grandes éxitos de 2024 está de regreso. Se trata de 'La familia Benetón + 2', la secuela de 'La familia Benetón' y que promete más diversión, más líos y, por supuesto, más niños. Leo Harlem y El Langui vuelven a protagonizar esta historia familiar que ahora se complica con la llegada de dos bebés más.

La primera entrega mostró lo complicado que puede llegar a ser cuidar a cinco niños de diferentes edades. Esta vez la familia crece y los problemas también. La historia conduce a la familia Benetón a un viaje a África, donde los protagonistas se enfrentarán a diferentes situaciones cotidianas que pretenden conectar con el público más familiar.

Atresmedia inicia 2026 como cerró 2025: reafirmando su liderazgo absoluto en el ámbito digital. Según los últimos datos de Comscore correspondientes a enero, Atresmedia vuelve a situarse como el grupo audiovisual líder en internet, una posición que ocupa de forma ininterrumpida desde abril de 2016.

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