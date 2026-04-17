'La familia Benetón + 2' llega a los cines con más diversión, aventuras, caos...y más hijos

Ser padre de familia numerosa es un deporte casi olímpico. Y más si son cinco hijos. Y más si son adoptados -bueno, recibidos más exactamente de una hermana fallecida que los adoptó en vida-. Y más si los hijos son de culturas y países muy diferentes, bien musulmana, bien china o bien africana. Pues de esa misión casi imposible está saliendo airoso -tras coger las riendas en la primera película- Toni, el personaje de Leo Harlem, acompañado siempre de su compañero de mudanzas y Sancho Panza particular Lolo, al que da vida 'El Langui'. Pero claro, cuando parece que está todo controlado llegan dos hijos más. Así arranca 'La familia Benetón + 2', una nueva comedia familiar que llega este 17 de abril a los cines y que vuelve a estar dirigida por Joaquín Mazón. La primera entrega logró más de cuatro millones de euros en taquilla en 2024 y esta nueva película seguro que triunfa también en los cines españoles.

Más locura, más caos, más follón

Dos nuevos hijos llegan a la familia, pero a diferencia de la primera vez, estos no están ya criados, sino que son unos bebés, sin manual de instrucciones ni proceso de adaptación para sus nuevos responsables. "Vienen dos hijos más, como bien dice el título de la película" nos explica Leo Harlem. "Y también el doble de entretenimiento, porque hay más tramas, más locura, más caos, más follón". Los pañales, los biberones o las noches sin dormir también llegan por duplicado. Menos mal que por ahí aparece una capitana de la Policía con mucho humor y mucha experiencia a la que da vida Anabel Alonso: "Es que a Toni y a Lolo se les ve fatal", cuenta con gracia la actriz. "Siempre desastrosos, sin afeitar, sucios...Parece que vienen de la guerra. Y claro, mi personaje se muere de pena".

Rumbo a África

Pero más allá de las situaciones cómicas que generan los dos pequeños "terremotos", la trama sabe avanzar con ingenio a través de los conflictos que se generan con los otros cinco hijos de la familia: una hija adolescente que reclama atención, otro que empieza su carrera musical y al que le cuesta ser él mismo, aquel que quiere dejar la carrera para ponerse a trabajar, esa otra ecologista concienciada y enamorada...y una pequeña que descubre que tiene otro hermano en África. Así que la familia emprende un viaje catártico al continente africano que llenará de aventuras y colorido la historia. Y además por ahí estarán los Masaka Kids, un grupo que es viral en internet con sus alegres bailes. "Creo que esa parte de la película enriquece la historia muchísimo", asegura el director Joaquín Mazón que, además, confiesa "Creo que esta segunda película me ha quedado mucho mejor que la primera. Que ya era buena", asegura con gracia.

Cargada de emoción y risas, con situaciones con las que van a identificarse chicos y mayores, 'La familia Benetón + 2' está producida por Atresmedia Cine, se ha rodado en Madrid y Canarias y llega a los cines este 17 de abril.

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