Una exposición en Madrid revive el estilo de 'La dolce vita'

Era una secuencia breve pero el baño nocturno en la Fontana De Trevi pronto se convirtió en una de las escenas más míticas del cine. Corría el año 60 cuando 'La dolce vita' de Federico Fellini veía la luz. La película reflejaba una sociedad italiana inmersa en una época de gran esplendor económico. Ahora una exposición en Madrid recoge las instantáneas de aquellos años.

Roma era el paraíso de los actores de Hollywood, no sólo porque allí se rodaban cientos de películas, sino por todos los rincones que la ciudad italiana les ofrecía cuando llegaba la noche. Estos instantes fraguaron una nueva profesión: la del paparrazzi. No obstante, para los reporteros aquellas fotografías aún no eran consideradas un negocio y las estrellas del cine no se sentían perseguidos.

Esa década única hoy la conocemos gracias al trabajo de aquellos otros artistas. Los que se escondían detrás del objetivo.