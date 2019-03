La exposición de Dalí se convierte en la más vista del Museo Reina Sofía

En tan solo tres meses la exposición de Dalí está sorprendiendo, en todos los aspectos. Más de 6.500 personas deambualan por pasillos y salas del Museo Reina Sofía para contemplar la mejor muestra del artista catalán.

Sorprendente también la cantidad de gente que ha visitado la muestra del pensador, escritor y creador más paranoico, crítico y surrealista de España. Sus obras no han gustado, han encantado.

Los comercios de la zona lo han notado, sobre todo la hostelería. En sus 27 años de historia, el Reina Sofía no había experimentado tanta expectación por una exposición. Y es que la particular mirada de Salvador Dalí ha conseguido no solo llenar las salas, sino también revitalizar la hostelería.