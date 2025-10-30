Estrenos cine noviembre 2025: estas son las películas que llegan a la gran pantalla en el mes de noviembre

Este mes, la magia del cine nos trae propuestas que van desde adaptaciones literarias a segundas partes muy esperadas, pasando por apuestas nacionales que merecen su hueco en la gran pantalla. Aquí tienes una selección de los títulos más destacados de noviembre 2025.

Noviembre 2025, un mes de grandes estrenos de cine

-La larga marcha: inspirada en la novela de Stephen King, esta adaptación promete una experiencia intensa y perturbadora. Jóvenes obligados a caminar sin descanso bajo unas reglas despiadadas: solo uno puede sobrevivir. Un retrato de resistencia física y psicológica que pone al espectador al límite, como solo King sabe hacer.

-Bugonia: Yorgos Lanthimos vuelve a sorprender con un filme inclasificable, mezcla de romance, misterio y surrealismo. Con Emma Stone como protagonista, Bugonia es de esas historias que invitan a debatir y reflexionar mucho después de haber salido del cine.

-Siempre es invierno: David Trueba dirige este drama español que explora las relaciones humanas y los silencios del día a día. Un cine íntimo y cercano que apuesta por la emoción y el detalle, con personajes que se sienten auténticos y reconocibles.

-Predator: Badlands: la saga Depredador, regresa con una nueva entrega que traslada al icónico cazador extraterrestre a un escenario inhóspito y brutal. Acción, violencia y suspense para los fans del género, en una película que busca renovar la franquicia sin perder su esencia.

-Wicked: Parte II: el famoso musical continúa en la gran pantalla con su segunda parte. Espectáculo visual, música envolvente y una historia de amistad, poder y magia que amplía el universo que conquistó tanto a los fans del teatro como a los del cine.

-La voz de Hind: una propuesta que llega desde el cine internacional con gran carga poética y social. La voz de Hind rescata una historia marcada por la lucha personal y colectiva, con una narrativa que combina fuerza emocional y belleza visual.

-Zootrópolis 2: la secuela de la exitosa animación de Disney vuelve con Judy Hopps y Nick Wilde en nuevas aventuras llenas de humor, misterio y mensajes sobre convivencia y diversidad. Diversión asegurada para toda la familia y una de las cintas más esperadas del año.

-Coartadas: un thriller español que juega con las dobles caras de sus protagonistas. Mentiras, secretos y verdades a medias se entrelazan en una historia que mantiene la tensión hasta el final, con giros que invitan a desconfiar de todos.

-Flores para Antonio: un estreno nacional que viaja por la memoria y el presente de Antonio Flores. Una historia íntima sobre la memoria, la familia y los lazos que nos marcan de por vida. Un largometraje lleno de vídeos caseros, fotos, grabaciones, e incluso, imágenes de archivo y su propia música.

Noviembre confirma que el cine sigue siendo un lugar de encuentro para todo tipo de espectadores. Desde la emoción de una gran sala llena hasta el recogimiento de historias más íntimas, cada estreno nos recuerda que siempre hay una película esperando para conmovernos, hacernos pensar o simplemente divertirnos.

