Así puedes disfrutar del cine por 3.50 euros la entrada sólo durante estos días

Ver una película en el cine no es lo mismo que hacerlo en casa. Las sensaciones son completamente diferentes y la inmersión en una sala es mucho mayor, empatizas más con los personajes, las emociones te atrapan desde que se apagan las luces, la banda sonora es mucho más espectacular…

Así que, si eres de los que aman comprar palomitas y sentarse en una butaca de cine, estás de enhorabuena porque la Fiesta del Cine llega a primeros de noviembre en salas de toda España. ¡Podrás disfrutar de todas las películas de la cartelera a un precio increíble: por solo 3,5 euros!

¿Cuándo es la Fiesta del Cine y qué películas hay en cartelera?

Del 3 al 6 de noviembre de 2025 vuelve una nueva edición de la Fiesta del Cine. Así que, si eres una persona aficionada al séptimo arte, puedes acudir a tu cine preferido y ver la película que estabas esperando por solo 3,5 euros.

“¿Y qué películas puedo ver?”, te preguntarás. Pues tienes cintas para todos los gustos: románticas, terror, drama, etc. Estas son algunas de las más populares:

‘Downton Abbey: El gran final’, la última película de la saga histórica que ha atrapado a millones de personas. ‘Bala perdida’, un drama criminal dirigido por Darren Aronofsky. ‘Una batalla tras otra’, una de las películas preferidas por la crítica, protagonizada por Leonardo DiCaprio. ‘Expediente Warren: El último rito’, el esperado cierre de la franquicia de terror protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson. ‘La casa de muñecas de Gabby’, una aventura de animación para los más pequeños de la casa.

¿Dónde comprar las entradas de la Fiesta del Cine?

Ya no es necesario solicitar la acreditación en la web oficial para participar en la Fiesta del Cine, basta con comprar las entradas en taquilla o de forma online en tu cine preferido. ¡Así de fácil! Eso sí, intenta sacarlas con tiempo para no quedarte sin ellas. Se podrán adquirir a partir del miércoles 29 de octubre de 2025.

Prácticamente todas las salas están adheridas a la Fiesta del Cine. No obstante, para asegurarte en tu ciudad, consulta las salas en la web oficial de la Fiesta del Cine.

Recuerda, las proyecciones en 3D, eventos, proyecciones, salas especiales y butacas VIP están sujetas a las condiciones de acceso de cada local, así que pueden llevar suplementos.

