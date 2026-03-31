Estrenos de cine abril 2026: estas son las películas que se estrenan este mes

Con la llegada de la primavera y los días cada vez más largos, abril es un mes perfecto para hacer planes de ocio, y el cine siempre es una gran opción. Este abril de 2026 llegan a las salas estrenos para todos los gustos: comedias, aventuras, terror, animación y grandes producciones para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia.

Además, durante este mes se estrenan algunas de las películas más esperadas de la temporada, que prometen hacernos reír, emocionarnos y mantenernos pegados a la butaca. ¿Quieres descubrir qué películas se estrenan en abril de 2026? ¡Toma nota porque seguro que más de una acabará en tu lista!

¿Qué películas se estrenan en abril de 2026?

¡Atención cinéfilos! Este abril de 2026 tenemos films para todos los gustos, destacando sobre todo dramas, películas de ciencia ficción y comedias. Te mostramos las películas más interesantes:

Calle Málaga : Carmen Maura deslumbra en este drama de la directora Maryam Touzani, conocida por su película El Caftán Azul. María Ángeles, una española de 79 años, vive sola en Tánger, donde disfruta de su ciudad y de su vida diaria. Su vida da un giro cuando su hija Clara llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar. Se estrena el 1 de abril.

: Carmen Maura deslumbra en este drama de la directora Maryam Touzani, conocida por su película El Caftán Azul. María Ángeles, una española de 79 años, vive sola en Tánger, donde disfruta de su ciudad y de su vida diaria. Su vida da un giro cuando su hija Clara llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar. Se estrena el 1 de abril. Super Mario Galaxy : la nueva aventura de Mario Bros llega a los cines el 1 de abril. La cinta trata la aventura espacial de Mario, decidido a rescatar a la Princesa Peach de las garras de Bowser, quien ha secuestrado el reino y planea crear su propia galaxia. Si eres amante del clásico videojuego o vas con niños al cine, ¡tendrás entretenimiento asegurado!

: la nueva aventura de Mario Bros llega a los cines el 1 de abril. La cinta trata la aventura espacial de Mario, decidido a rescatar a la Princesa Peach de las garras de Bowser, quien ha secuestrado el reino y planea crear su propia galaxia. Si eres amante del clásico videojuego o vas con niños al cine, ¡tendrás entretenimiento asegurado! Resurrection : esta película china de ciencia ficción, dirigida por Bi Gan, cuenta la historia de un mundo donde los humanos han perdido la capacidad de soñar, pero una mujer descubre un ser misterioso capaz aún de experimentarlos. Ella consigue adentrarse en sus sueños en busca de la verdad. La podrás disfrutar en cines el 30 de abril.

: esta película china de ciencia ficción, dirigida por Bi Gan, cuenta la historia de un mundo donde los humanos han perdido la capacidad de soñar, pero una mujer descubre un ser misterioso capaz aún de experimentarlos. Ella consigue adentrarse en sus sueños en busca de la verdad. La podrás disfrutar en cines el 30 de abril. Lapönia : esta comedia familiar de David Serrano llega a nuestras pantallas el 1 de abril. Nuria invita a su hermana y a su familia a pasar una Navidad inolvidable en su casa de Laponia. Todo parece perfecto hasta que un niño descubre la verdad sobre Papá Noel. Lo que debía ser una fiesta mágica se convierte en un caótico enfrentamiento familiar lleno de secretos, reproches y verdades incómodas.

: esta comedia familiar de David Serrano llega a nuestras pantallas el 1 de abril. Nuria invita a su hermana y a su familia a pasar una Navidad inolvidable en su casa de Laponia. Todo parece perfecto hasta que un niño descubre la verdad sobre Papá Noel. Lo que debía ser una fiesta mágica se convierte en un caótico enfrentamiento familiar lleno de secretos, reproches y verdades incómodas. Noche de bodas 2: el 10 de abril llega a los cines la secuela de la comedia negra Noche de Bodas. Tras sobrevivir al ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que el juego continúa y ha pasado a un nivel aún más peligroso. Esta vez deberá colaborar con su distante hermana Faith mientras varias familias rivales las persiguen.

Sea cual sea tu género favorito, seguro que encontrarás alguna película para ver en la gran pantalla. Ahora solo queda elegir, comprar las palomitas y disfrutar de los estrenos del mes en el cine.

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