Este es el pueblo español de 1.400 habitantes en el que está uno de los mejores restaurantes del mundo

Que en España se come bien lo sabemos todos. Así ha quedado demostrado en la lista 'The World’s 50 Best Restaurants', realizada por la revista 'William Reed Business Media'. En ella, se publican los 50 mejores restaurantes del mundo, entre los que se encuentran seis españoles. Lo curioso es que uno de ellos, el 'Asador Etxebarri', está ubicado en Axpe Achondo, un pueblo vasco de apenas 1.400 habitantes.

Axpe Achondo, centro gastronómico

Axpe Achondo (Valle de Achondo en español) tiene un gran tesoro. Quién les iba a decir a sus 1.377 habitantes, concretamente, que en su pequeño pueblo vizcaíno se 'esconde' nada más y nada menos que el sexto mejor restaurante del mundo, el Asador Etxebarri.

El restaurante, del cual es chef Bittor Arginzoniz, cuenta con una estrella Michelin y tres soles Repsol. Con su cocina a la parrilla, ha colocado a Axpe Achondo en la cima del panorama gastronómico. Algo increíble para esta localidad, vecina de Álava, de algo más de 23 kilómetros cuadrados de extensión.

Bittor Arginzoniz, con la llama desde niño

Arginzoniz fue el ganador del 'Estrella Damm Chef's Choice Award 2021', que le reconoce como el mejor cocinero; y del Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2016. Su trabajo y su pasión por la parrilla ha llevado al Asador Etxebarri a lo más alto de los restaurantes de las brasas de todo el mundo.

El parrillero vasco debe su afición a este tipo de cocina gracias a su procedencia humilde. Su familia, de escasos recursos, tendía a refugiarse en el calor del fuego para hacer frente a la falta de electricidad. Tanto para calentar el agua, con la que después se bañaban, como para cocinar los manjares, el fuego poco a poco fue encendiendo la llama de la cocina en el pequeño Bittor.

Es autodidacta y nunca ha cocinado en ningún otro restaurante. Lleva al mando del Asador desde 1990 y, 32 años después, puede decir que es el sexto mejor restaurante del planeta y el tercero de España.

El menú degustación del Asador Etxebarri

El hecho de haber conseguido ese estatus repercute directamente en el precio de sus platos. Comer en el Asador Etxebarri no es barato. El restaurante, situado junto al Monte Anboto, da la posibilidad a sus clientes de probar el menú degustación por 242 euros.

Por otro lado, ofrece un servicio exclusivo y sólo atiende a un total de 30 comensales. Usando a la perfección los distintos tipos de leña, el fuego, la brasa y el perfume derivado de los humos, alcanza una técnica parrillera depuradísima.

Dentro del menú degustación del Asador Etxebarri encontramos, entre otros, los siguientes platos: cracker de setas, anchoa a la salazón sobre tosta de pan, mantequilla de cabra, queso fresco de búfala, tomate y ventresca de bonito, berberechos, zamburiña, gamba de Palamós, chipirón en su tinta y cebolla caramelizada, hongos y berenjena, kokotxa de bacalao, salmonete y crujientes y chuleta de vaca.

Dentro de la lista de os 50 mejores restaurantes del mundo se encuentran 'Disfrutar', en tercera posición; 'DiverXo', en cuarta posición; 'Elkano', en el puesto 16; 'Mugaritz', en el puesto 21; y 'Dénia', en el 42.