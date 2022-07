La nueva lista de los mejores restaurantes del mundo, vídeo en streaming

Hoy conoceremos los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2022 y podremos disfrutar aquí de esta gala en directo.

En un primer momento, se planteó celebrar la gala de la Lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2022 en Moscú, pero la invasión de Ucrania hizo que la organización ´The World´s 50 Best Restaurants´, decidiera no celebrar allí este evento que cumple su vigésimo aniversario este año. Tendrá lugar en el icónico e histórico mercado Old Billingsgate. Desde la organización se comenta que están muy satisfechos con la decisión.

A las 20:00 horas de esta tarde, 21:00 horas en España, la gala vuelve a sus orígenes para celebrar una fecha significativa que además, aseguran, es un lugar ideal para unir a la gastronomía mundial, y compartir con el resto del mundo el desarrollo que ha tenido en los últimos años el panorama culinario de Londres. Este año, dos restaurantes españoles optan al título después de que el pasado año entrasen dentro del Top 5: Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, en Axpe (Vizcaya), número 3 en 2021; y Disfrutar, de Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch en Barcelona, número 5 en 2022.

Lo más destacado

El programa de esta cita gastronómica es amplio, además de la habitual de la entrega de premios habituales, como el Premio Mejor Chef Pastelera del Mundo, el ´American Express One To Watch Award´, la Mejor Chef Femenina del Mundo, además de la presentación de la La Lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2022, se llevarán a cabo eventos como el #50BestTalks, con el título ‘Bring the Magic!‘, que presentará a algunos de los cocineros más inspiradores e influyentes de nuestra era.

También se realizará el ´Chefs’ Feast´, evento en el que se mostrará la cocina y los mejores productos de el Reino Unido, la mesa redonda ´Meet the Chefs´. En este caso, se abordarán temas interesantes sobre la evolución y el camino que está tomando la gastronomía. Por otro lado, el ´50 Best Collaboration Dining´, una cita en la que los mejores chefs y restaurantes londinenses, en colaboración con los 50 mejores cocineros de todo el mundo que han sido invitados a la gala, crearán menús personalizados a "cuatro manos" para satisfacción y deleite de los comensales que asistan a este evento de un solo día.

La gala se celebrará hoy a las 20:00 horas de esta tarde, 21:00 horas en España y será retransmitida en directo. Conoce los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2022 aquí en streaming en directo.