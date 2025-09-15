Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pablo Alborán, Quevedo, Dani Martín o Lola Índigo... Del éxito al agotamiento

Después de siete años, Lola Índigo se suma a la lista de artistas que han frenado sus carreras para cuidar su bienestar emocional. "Estoy agotada mentalmente", fue lo que dijo durante su actuación en el festival Coca-Cola Music Experience en Madrid.

Lorena Gómez
Publicado:

Lola Índigo, una de las figuras más destacadas del pop español actual, ha anunciado este domingo que se retira temporalmente de los escenarios. El motivo, según explicó, es que necesita un descanso para poder seguir haciendo lo que más ama: cantar y bailar. Confesó delante de miles de personas que necesita recargar fuerzas para volver con más ganas. Aún le quedan varios conciertos pero ha decidido priorizar su salud mental.

Un problema que viven muchos artistas

Esto no es algo nuevo en el panorama musical. La presión social, la exposición constante y las exigencias de la industria han provocado que muchos artistas necesiten hacer un parón en sus carreras.

Como ella, muchos artistas han vivido esta misma situación. Uno de los casos más conocidos es el del cantante Quevedo, que con 22 años, y debido a su hit mundial "Quédate", conoció el éxito pero también el desgaste emocional que eso conlleva y se alejó de los escenarios durante casi un año.

Pablo Alborán o Dani Martín también vivieron momentos de agotamiento y se vieron sobrepasados. Incluso llegaron a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental.

Fuera de España también hay muchos casos. El cantante Justin Bieber fue uno de los primeros en hablar sobre su situación, sus emociones y su salud mental. Quiso romper con el estigma que hay entre los artistas y poner de manifiesto que el éxito también puede causar problemas.

La importancia de la salud mental

Los expertos en salud mental coinciden en que este tipo de pausas son compresibles y deben normalizarse. Insisten en la importancia de decirlo, naturalizarlo y sobre todo, de buscar ayuda.

La declaración de Lola Índigo abre, una vez más, el debate sobre la salud mental en la música y la necesidad de proteger a los artistas del desgaste emocional que conlleva la fama.

