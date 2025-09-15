Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El cómico Javier Cansado anuncia que padece cáncer: "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento"

"Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable", ha anunciado en redes.

El c&oacute;mico Javier Cansado en 2018

El cómico Javier Cansado en 2018Getty

Luis Alcantud
Publicado:

El conocido cómico Javier Cansado ha anunciado este lunes en redes sociales que padece cáncer. Él mismo cuenta que este verano se puso enfermo, "un tumor era el culpable". Ya ha sido operado y ahora comenzará el tratamiento contra la enfermedad, por lo que estará varios meses retirado.

"Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo", así lo ha escrito en su cuenta de X.

