¿Qué pasa con el Benidorm Fest si España no va a Eurovisión? ¿Cuándo se sabe si Israel participa?

La participación de España en Eurovisión depende de si Israel lo hace o no. Así lo ha acordado RTVE en la reunión del Consejo de Administración por 10 votos a favor.

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza

España en Eurovisión | Europa Press

Rosario Miñano
Publicado:

La participación de España en el festival de Eurovisión2026 depende de si sale adelante la candidatura de Israel para el certamen musical. RTVE ya ha anunciado que no enviará a ningún representante si Israel está presente.

El Consejo de Administración de RTVE ha acordado la medida por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El Consejo se compone de 15 miembros: 5 elegidos por el PSOE, 4 por el PP, 2 por Sumar y los restantes por Junts, ERC, PNV y Podemos

España se convertiría en el único país de los que integran el 'Big Five' (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) en retirarse del festival de la música. Y en el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya planteó la posibilidad de que Israel fuera apartada del certamen musical en mayo, tras la última edición de Eurovisión.

¿Qué pasa con el Benidorm Fest?

El festival Benidorm Fest no se suspende. La medida de no ir a Eurovisión 2026 si Israel participa se ha adoptado en plena polémica por la cancelación de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por las manifestaciones propalestinas en Madrid.

La decisión "no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", informa RTVE. Todo apunta a que el próximo año celebra el festival celebre su quinta edición.

¿Cuándo se sabrá si España va a Eurovisión? ¿Se verá en RTVE?

El Consejo de Administración de RTVE ha sido claro a la hora de informar sobre su postura: si Israel participa en Eurovisión, España no lo hará. Es más, tampoco televisará el certamen que se celebrará en Viena (Austria) el próximo año. Se tratará entonces de la primera vez que la cadena pública española no emita el Festival. Así lo ha dado a conocer el presidente de RTVE, José Pablo López.

"Si España no participa en el concurso, no paga y, por tanto, no tendría los derechos de emisión del Festival de Eurovisión (...) Eso hasta diciembre no se va a saber", explican a 'Europa Press' fuentes de la Corporación pública.

España, fiel participante de Eurovisión desde 1961

España no ha faltado a su cita con Eurovisión desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo'. Es uno de los 10 país con más participaciones: 64 en total. El concurso nació en 1956 y España participa desde 1961 de forma ininterrumpida, aunque en 2020 no se celebró por la pandemia de coronavirus.

España forma parte del grupo 'Big Five', junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y eso quiere decir que estos cinco países pasan directamente a la gran final del concurso sin concursar en las semifinales, y eso se debe a que son los mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

