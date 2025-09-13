Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El escritor Dan Brown presenta su libro 'El último secreto': "Siempre quise escribir un thriller sobre la conciencia humana"

El norteamericano ha concedido su primera entrevista en televisión a nuestro corresponsal José Ángel Abad.

Antena3 Noticias

El escritor Dan Brown y su libro 'El último secreto' | Antena3 Noticias

Irene Rodríguez
Publicado:

Dan Brown está de vuelta. Ocho años después de su última entrega, el maestro del thriller reaparece con fuerza en las librerías de España y Latinoamérica. Su nueva novela, El último secreto, llega con una tirada inicial de 500.000 ejemplares.

Este lanzamiento no solo marca el regreso del autor de 'El código Da Vinci', sino que además lo hace con una propuesta : un thriller sobre la conciencia humana que mezcla la acción trepidante con preguntas filosóficas que atraviesan a todos. Desde su casa, en una entrevista relajada con nuestro corresponsal José Ángel Abad, Brown reveló algunos matices sobre su proceso creativo y sobre la esencia de esta historia.

"Este es mi fuerte porque aquí me pongo a escribir todos los días a las cuatro de la mañana", confesó, mostrando la disciplina con la que afronta sus madrugadas frente al teclado para crear historias. Con la cercanía de quien disfruta la conversación, añadió con una sonrisa: "Esta es mi primera entrevista en televisión y qué bien que sea con vosotros y con mis amigos españoles".

La gran pregunta que titula la obra no tardó en aparecer en la charla. "¿Cuál es el último secreto?", le lanzó Abad. La respuesta del estadounidense no ha dejado indiferente a nadie: "Cómo funciona tu mente, quién eres, qué pasa cuando tu cuerpo físico se muere. Siempre quise escribir un thriller sobre la conciencia humana y al fin lo he conseguido".

Así, en 'El último secreto', el profesor Robert Langdon viaja hasta Praga, una ciudad donde tradición y modernidad conviven en cada esquina, para enfrentarse a una cadena de símbolos y códigos que lo llevarán a un proyecto científico capaz de transformar para siempre la comprensión de la mente humana.

Talento al piano

La entrevista también permitió conocer un poco más al escritor en su día a día. Brown abrió su casa, llena de detalles peculiares y hasta puertas misteriosas que parecen salidas de sus propios libros. Incluso al piano, otro de sus talentos, se mostró como alguien que disfruta de pequeñas cosas.

"Gracias por darte cuenta, es tan complicado que un libro sea fácil de leer… pero si consigues que el lector aprenda algo nuevo, no dejará de pasar páginas", señaló tras decirle Abad que enganchaba. Y sobre la experiencia general, prometió: "Les aseguro que es un libro muy divertido pero también de ideas muy profundas".

El reencuentro entre Susana Griso y Matías Prats por la temporada de Espejo Público: "Ya mismo me alcanzas"

