Manuel Carrasco recibe a Antena 3 Noticias minutos antes del primer concierto en Madrid de su Tour Salvaje: "La gente se va del concierto mejor"

"Pongo el corazón en lo todo lo que hago", es lo que nos dice Manuel Carrasco cuando le preguntamos por su éxito. Nos colamos en el camerino del artista onubense minutos previos al primero de sus dos conciertos en la capital de su tour Salvaje. Prometían ser dos noches inolvidables en el Movistar Arena, y la primera de ellas ya ha superado casi todas las expectativas. Manuel siente mucho el cariño del público de la capital, un cariño que ya le demostraron en el Santiago Bernabéu en 2024. Este año, está presentando los temas de su nuevo álbum, pero siempre repasa sus grandes éxitos que lo han convertido en un referente de la música española.

'Pueblo Salvaje' es el décimo disco del artista

"Soy bastante normal, creo que soy sensible"

"Sé que en esta gira estamos repartiendo alegría, y que la gente cuando se va del concierto, se va mejor de lo que encontró, y eso a mi el corazón me lo sana". Manuel nos habla desde el corazón, y nos ha confesado que sobre el escenario todos ven a un artista desinhibido pero que la realidad a nivel personal es otra, nosotros hemos tenido el privilegio de comprobarlo. "Cuando me bajo del escenario soy mucho más tímido.. Soy bastante normal, creo que soy sensible, eso sí que es verdad". Una sensibilidad que refleja en el escenario con unas letras que llevan más de 20 años marcando el panorama musical español.

Pero Manuel Carrasco no para de sorprender, en esta nueva gira Tour Salvaje acompaña el lanzamiento de su nuevo disco, el décimo, "Pueblo Salvaje", que el artista representa sobre el escenario con una energía desmedida, garra, y mucha creatividad visual. Hoy, 12 de septiembre vuelve a actuar en el Movistar Arena.

"Se meten conmigo por el vestuario"

Manuel es muy querido por el público, pero hemos aprovechado nuestra íntima charla con el artista para preguntarle qué es lo más raro o extraño que le han dicho o ha leído sobre él. "Dicen de todo, pero últimamente se meten conmigo por el tema del vestuario". Leopardo, brillos, cuerdas, multi estampados.. Manuel se atreve con todo y a pesar de esas "críticas", sus fans le definen.

"No sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos"

También le hemos preguntado por esa letra a favor de la paz que ha cantado, de forma natural, en casi todos sus conciertos de estos últimos meses. Una letra emotiva y reivindicativa que dice así: "Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos". "Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad no pasa de largo con lo que está pasando en este momento. Para todo hay que tener una disputa ¿No podemos poner un poquito de amor a la hora de hablar de ello? Los que estamos viendo este horror, intentemos apoyar de la mejor manera y estar en el lado correcto de las cosas. Yo lo intento, a mi manera de sentir, porque sufro con estas cosas".

Carrasco demuestra sobre el escenario, y fuera de él, que su visión artística y de vida, van de la mano. Esta noche volverá a actuar en el Movistar Arena, pero no es el último concierto de su gira. Concluirá el 10 de octubre en el Palau Sant Jordi.

