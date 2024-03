Estopa: "Pensábamos que íbamos a ser como Georgie Dann, que íbamos a ser flor de un verano"

Era octubre del año 1999, dos hermanos de Cornellà de Llobregat lanzan su primer disco, 'La maqueta' lo titulan. Los hermanos Muñoz, David y José, no creían en la repercusión que podría tener su música ni que pasasen fuera de la distintiva categoría de la canción del verano. Después de 25 años, y millones de reproducciones en las diversas plataformas musicales, Estopa es considerado como uno de los mejores grupos en la música española.

La rumba catalana como nuevo himno

Su sonido y estilo eran únicos en aquél momento, la rumba catalana rompió totalmente los esquemas de un panorama musical que, como en toda la historia de la música, ha ido evolucionando en letras, melodías, instrumentos, grupos, etc. Fue tan aceptado y gustado que no se lo esperaban ya que, explica David, "pensábamos que íbamos a ser como Georgie Dann, que íbamos a ser flor de un verano".

No obstante, y como ahora se puede comprobar, no fue así. No han dejado de llenarse sus conciertos durante toda su carrera ni con su nueva gira internacional en la que "se bloqueó la máquina de la gente, de la lista de espera que había para la gente que quería entrar", comparte José. Es tal la cantidad y tan variada que en los conciertos ven fans de todas las edades, desde los más "mayores" hasta los más "pequeños".

El secreto de su composición

Escuchar una canción de Estopa al poner la radio, coger los cascos y ponerlo en el reproductor, cantarlo en un karaoke. Entre todas estas formas de escuchar a los hermanos Muñoz hay un punto en común en el que las personas que les escuchan se dan cuanta de algo, no hay letras igualesen todo el panorama musical de la industria española. Sus letras, son únicas, y esto tiene que tener un secreto. Sin embargo, su secreto puede parecer un tópico pero les ayuda. Su secreto es: "disfrutar".

El momento de composición consiste en "ponerse con la guitarra e ir improvisado", según David, pero el momento del día no puede ser otro que "a la hora de la cervecita, a mediodía. Quedamos a primera hora, a las 13, y a la hora de comer cada uno para su casa", nos revela José.

Un mundo "estópico"

Para ver su éxito, sólo hay que mirar algunos de sus datos. Entre otros, a lo largo de su carrera han publicado ocho discos de estudio que tienen más de cuatro millones de copias vendidas. Es por eso que, para celebrar su aniversario, sacan un disco más que nos traslada a su mundo estópico.

Con 'Estopía' enmarcan un trabajo que va acompañado de una gira internacional por varios países y estadios. Un nuevo disco que mezclan varios estilos como su mítica rumba catalana, rock, rap y una ranchera (una "interpretación" de lo que es una ranchera según explican los hermanos).

Dejan el Palau San Jordi, aunque es una decisión difícil para ellos, para ir a Montjuïc al Estadi Olimpic Lluis Companys, además de algunos de los estadios más famosos de España. Pero, antes, la gira empezará en Caracas y pasará por Miami, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires.

