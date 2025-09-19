Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Brett James

Muere Brett James, cantautor y ganador del Grammy, en un accidente aéreo en Carolina del Norte

El compositor de "Jesus, Take the Wheel" y "When the Sun Goes Down", de 57 años, viajaba en un Cirrus SR22T que se estrelló cerca de una escuela en Franklin (Macon County). No hubo supervivientes; FAA y NTSB investigan.

Brett James

Brett JamesGetty Images

Publicidad

El cantautor y compositor Brett James, de 57 años, miembro del Nashville Songwriters Hall of Fame y ganador del Grammy por "Jesus, Take the Wheel", murió este jueves en un accidente aéreo en Franklin, Carolina del Norte. La aeronave, un Cirrus SR22T, se precipitó en un campo junto a la Iotla Valley Elementary School; las autoridades confirmaron que no hubo supervivientes y que alumnos y personal del centro resultaron ilesos.

La FAA informó de que tres personas viajaban a bordo y que, tras el impacto, se abrió una investigación conjunta con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). El aparato había despegado de Nashville (Tennessee) y se estrelló alrededor de las 15:00, hora local, según los primeros partes.

La NTSB enviará a un investigador para recabar datos en el lugar.

Con una carrera que cruzó géneros y generaciones, James firmó decenas de números uno y escribió para artistas como Carrie Underwood, Kenny Chesney, Rascal Flatts, Jason Aldean, Bon Jovi o Tim McGraw. Fue incluido en el Nashville Songwriters Hall of Fame y la industria lo despidió como un "total legend", en palabras de compañeros que le rindieron tributo.

El impacto de "Jesus, Take the Wheel"

Compuesta con Hillary Lindsey y Gordie Sampson e interpretada por Carrie Underwood, "Jesus, Take the Wheel" ganó el Grammy a Mejor Canción Country y se convirtió en emblema del country de los 2000, con semanas en lo más alto de las listas. Ese Grammy consagró a James como uno de los autores capitales de Nashville.

La FAA y la NTSB analizarán historial de mantenimiento, meteorología, comunicaciones y posibles registros de vuelo del SR22T para determinar causas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Manuel Carrasco recibe a Antena 3 Noticias antes del estreno en Madrid de su tour 'Salvaje': "La gente se va del concierto mejor"

Entrevista a Manuel Carrasco

Publicidad

Cultura

Brett James

Muere Brett James, cantautor y ganador del Grammy, en un accidente aéreo en Carolina del Norte

Óliver Laxe

'Sirat', de Óliver Laxe, representará a España en los premios Oscar

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza

¿Qué pasa con el Benidorm Fest si España no va a Eurovisión? ¿Cuándo se sabe si Israel participa?

Pablo Alborán, Quevedo, Dani Martín o Lola Índigo... Del éxito al agotamiento
Artistas agotados

Pablo Alborán, Quevedo, Dani Martín o Lola Índigo... Del éxito al agotamiento

El cómico Javier Cansado en 2018
Javier Cansado

El cómico Javier Cansado anuncia que padece cáncer: "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento"

La artista Lola Índigo anuncia su retirada temporal de la música: "Estoy agotada mentalmente"
Lola Índigo

Lola Índigo anuncia su retirada temporal tras "un año chungo de cojones": "Estoy agotada mentalmente"

El anuncio se produjo durante su concierto en el Coca-Cola Music Experience.

La colección más importante de arte contemporáneo de Europa "duerme" en unas antiguas caballerizas de Segovia
La Casa Mer espera llegar a un acuerdo con las administraciones para exhibir sus espectaculares fondos

La colección más importante de arte contemporáneo de Europa "duerme" en unas antiguas caballerizas de Segovia

Marcos Martín y Elena Rueda hicieron fortuna con la ganadería porcina. En vez de comprar otro tipo de bienes, decidieron invertir toda su riqueza en arte contemporáneo, hasta conformar la colección privada más grande de España. El sueño de su hijo es que Segovia se convierte en un nuevo polo de la modernidad.

El escritor Dan Brown

El escritor Dan Brown presenta su libro 'El último secreto': "Siempre quise escribir un thriller sobre la conciencia humana"

Entrevista a Manuel Carrasco

Manuel Carrasco recibe a Antena 3 Noticias antes del estreno en Madrid de su tour 'Salvaje': "La gente se va del concierto mejor"

Bad Bunny

Bad Bunny revela por qué no irá de gira a Estados Unidos: "El puto ICE podría estar fuera"

Publicidad