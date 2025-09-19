Muere Brett James, cantautor y ganador del Grammy, en un accidente aéreo en Carolina del Norte

El cantautor y compositor Brett James, de 57 años, miembro del Nashville Songwriters Hall of Fame y ganador del Grammy por "Jesus, Take the Wheel", murió este jueves en un accidente aéreo en Franklin, Carolina del Norte. La aeronave, un Cirrus SR22T, se precipitó en un campo junto a la Iotla Valley Elementary School; las autoridades confirmaron que no hubo supervivientes y que alumnos y personal del centro resultaron ilesos.

La FAA informó de que tres personas viajaban a bordo y que, tras el impacto, se abrió una investigación conjunta con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). El aparato había despegado de Nashville (Tennessee) y se estrelló alrededor de las 15:00, hora local, según los primeros partes.

La NTSB enviará a un investigador para recabar datos en el lugar.

Con una carrera que cruzó géneros y generaciones, James firmó decenas de números uno y escribió para artistas como Carrie Underwood, Kenny Chesney, Rascal Flatts, Jason Aldean, Bon Jovi o Tim McGraw. Fue incluido en el Nashville Songwriters Hall of Fame y la industria lo despidió como un "total legend", en palabras de compañeros que le rindieron tributo.

El impacto de "Jesus, Take the Wheel"

Compuesta con Hillary Lindsey y Gordie Sampson e interpretada por Carrie Underwood, "Jesus, Take the Wheel" ganó el Grammy a Mejor Canción Country y se convirtió en emblema del country de los 2000, con semanas en lo más alto de las listas. Ese Grammy consagró a James como uno de los autores capitales de Nashville.

La FAA y la NTSB analizarán historial de mantenimiento, meteorología, comunicaciones y posibles registros de vuelo del SR22T para determinar causas.

