Ana Obregón ha publicado en un post de Instagram que echa de menos que le digan mamá, tras el fallecimiento de su hijo Aléx Lequio el 13 de mayo tras la lucha contra el cáncer.

Obregón ha compartido un post con un emotivo vídeo donde se ve a Aléx Lequio de niño y donde decía "mamá preciosa". También Ana le preguntaba a Lequio que "¿cuántos años tienes?".

Ana Obregón ha compartido unas bonitas palabras en recuerdo a su hijo y agradeciendo el apoyo que ha recibido durante estos duros meses que se han sumado a la complicada situación por el coronavirus.

Ha compartido estás imágenes que "forman parte de lo que queda de mi corazón. Lo hago como agradecimiento de vuestros cientos de miles de mensajes de amor y bondad que me conmueven y acompañan en mi camino de lágrimas". También ha querido agradecer a su hijo el "haberme regalado 27 años de momentos de una felicidad inmensa y única" y "por aquella flor que me diste con dos años y que aún guardo en un cajón".

"Gracias por las infinitas veces que me has llamado lo más bonito que me han dicho en toda mi vida: "mamá"", ha indicado en el post Ana Obregón.

Para acabar el post reconoce que "echo de menos que me diga mamá, aunque a veces, solo a veces, escucho su voz llamándome "mamá" desde algún lado de la eternidad".