La emotiva despedida de Ana Obregón a su hijo Álex Lequio en el funeral: "Has sido mi vida y lo seguirás siendo"

El funeral de Álex Lequio se celebró ayer en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja (Madrid), un acto en el que no faltaron ni familia ni amigos. Los padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, han querido celebrar este funeral para dar la última despedida a su hijo.

Pasadas las siete de la tarde comenzaron a llegar a la iglesia los asistentes al acto, que comenzó una hora después. Esta misa de despedido se ha celebrado 48 días después del fallecimiento de Álex Lequio a los 27 años de edad.

La madre de Álex, Ana Obregón, llegó a la Iglesias acompañada de sus hermanas, sobrinas y por la novia de su hijo, Carolina Monje. Justo antes de entrar, la presentadora agradeció a la prensa su asistencia, llevándose la mano la corazón. La actriz llevaba una mascarilla con una 'A' y un corazón rojo.

A lo largo de la ceremonia, que fue de lo más emotiva y estuvo llena de referencias a este joven empresario, un coro se ha encargado de interpretar varias canciones elegidas personalmente por Ana Obregón.

"Has sido mi vida y lo seguirás siendo", ese fue el inicio de su emotiva intervención. Visiblemente emocionada, la actriz dedicó unas palabras a su hijo: "Nos has enseñado a todos con tu ejemplo a ser mejores personas. Me dicen que ahora tú nos cuidarás. Hijo mío, espero el día que pueda abrazarte".

Álex Lequio murió a consecuencia de un cáncer el pasado 13 de mayo en Barcelona, después de dos años de batalla.