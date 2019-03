Esa obra maestra fue 'Exile on Main Strait', disco del que hoy, precisamente, sale a la luz una edición especial.



Todo comenzó cuando la Hacienda británica comenzó a perseguir a los Stones. Los miembros de la banda decidieron huir del fisco trasladándose al sur de Francia, donde compusieron 'Exile on Main Strait' en medio de un ambiente de sexo, drogas y rock and roll.



Vivían en Villefanche-Sur-Mer, en una lujosa mansión alquilada por Keith Richards, inmersos en un caos vital del que surgió uno de sus mejores trabajos.



El documental refleja cómo vivieron los Stones aquella etapa. Dirigido por Stephen Kijak, recoge varias grabaciones inéditas surgidas de aquel exilio que refleja la película.