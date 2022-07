"Thor: Love and thunder", "La batalla del lago Changjin" o "Mali twist" protagonizan los estrenos de este 8 de julio

El hombre necesita de los mitos para entender su destino y comportamiento. Aferrémonos a este pensamiento profundo (y no las más salvajes leyes del capitalismo) para entender que rara es la semana que no llega un superhéroe a nuestros cines en forma de estrenos. Esta semana le toca el turno a Thor, el dios del trueno.

También aterriza un vehículo de propaganda del régimen comunista chino, 'La batalla del lago Changjin', o un título con una mezcla de disección política e historia de amor inocente en 'Mali twist'. Hay más estrenos de cine esta semana como 'Detective Conan: la novia de Halloween' o 'En el filo', un duelo de dos maestras olímpicas de esgrima.

Thor: Love and thunder.

Uno de los superhéroes más carismáticos de los Vengadores, Thor, tiene nueva película, 'Thor: Love and Thunder'.

El dios del Trueno, al que vuelve a dar vida Chris Hemsworth, tiene que interrumpir su particular retiro para enfrentarse a un asesino galáctico, el denominado carnicero de los dioses, nombre que le va al pelo al personaje al que da vida Christian Bale. Un enfrentamiento para el que necesitará ayuda, esta vez con el regreso de Natalie Portman como la antigua novia de Thor y transformada de astrofísica a superheroína, Mighty Thor.

En esta producción les acompañan Letitia Weight, Angela Basett o Lupita Nyong'o.

El resultado es bastante entretenido aunque da cierta pena que no se cuide más el guión y el desarrollo de los personajes.

La batalla del lago Changjin

Superproducción hiper patriótica y propagandística China es 'La batalla del Lago Changjin'. Conocida también como la batalla del embalse de Chosin, considerada como una de las batallas más violentas de la guerra de Corea, narra la batalla en la que los soldados chinos ganaron a Estados Unidos tras un mes de lucha en 1950.

Mali twist

Viaje a la África Post Colonial es 'Mali Twist'. Aquí se mezclan una historia de amor con el viaje político de un país del socialismo al totalitarismo. La película de Robert Guédiguian está ambientada en la Mali postcolonial de los años 60. Allí los jóvenes se mueven al ritmo del rock and roll recién importado de Occidente y sueñan con una renovación política.

Mali Twist se concentra en la historia de Samba y Lara, ella huye de un matrimonio forzado, pero mientras esperan un futuro juntos, el marido de ella no se lo pondrá fácil y la revolución desencadenada en el país, tampoco.

Aha, la película

Y los más talluditos recordamos a Aha, la banda noruega de los 80 conocida por el super éxito 'Take on Me'. Ahora tienen documental. Una muestra de la difícil convivencia de ideales, fama y egos.

En el filo

La rivalidad entre las dos mejores esgrimistas de Rusia, Alexandra y Kira, en la élite de este deporte, se convierte en un duelo que llega a límites que van más allá de la competición.

Detective Conan: la novia de Halloween

La única película de animación de la semana gira en torno a dos detectives, Sato y Takagi, que ven interrumpida su boda por un asalto.

Al mismo tiempo, se produce una fuga de una cárcel, una historia que se mezcla con otra en la que no faltan explosivos. Acción y diversión para los más pequeños de la casa.

Como siempre disfrutad de las buenas historias en la ficción y sobre todo en la vida real. Nos vemos en Antena 3 Noticias.