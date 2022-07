Cuánto puede costar un abono para los festivales Primavera Sound, Mad Cool, BBK y FIB

Los festivales de música se han convertido en una opción que cada vez tiene más adeptos, Antena 3 Noticias ha hecho un repaso por algunos de los más conocidos.

Había ganas, muchas ganas de música, baile y también de refrescarse. El público tiene una cita con sus artistas favoritos en Madrid y no será la única porque los festivales de música ya son uno de nuestros planes favoritos del verano. Aunque, eso sí, no siempre son aptos para todos los bolsillos: "Me gastado unos 500 euros", dice un hombre.

Si queremos asistir, por ejemplo, al Primavera Sound, al Mad Cool, al BBK y al FIB, el abono completo nos puede salir por unos 773 euros, a lo que tendríamos que sumarle el alojamiento, la comida y la bebida.

Trucos y consejos para reducir gastos

"Tenemos que elegir entre festivales y vacaciones", dice una mujer. Por eso, tampoco faltan quienes recurren a otros métodos para conseguir entradas de forma gratuita: "Hubo años donde nos gastábamos 5.000 euros en festivales y pensamos en dar consejos a gente que iba por primera vez e intentar conseguir una acreditación de prensa", dice Javier Arenillas, cofundador de 'The Festival Route'.

También hay quien ha hecho de su afición, su propio trabajo. Y para los demás, atención a estos consejos que pueden ayudarnos a reducir los gastos a la mitad: "En cuanto puedas coge la entrada, el alojamiento...", nos cuenta Alejandro Castillo, cofundador de 'The Festival Route'.