DIRECTO: Sigue la gala del Premio Planeta 2025

Nervios tras la cena literaria en el salón oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) por el fallo del Premio Planeta 2025. Una edición que cuenta con récord histórico de participación: 1.320 presentadas y un solo ganador. Es el primer año en el que se ha habilitado la posibilidad de enviar los textos a través de un formulario web (www.premioplaneta.es) y este nuevo sistema ha facilitado la presentación de obras puesto que 1.287 manuscritos se han presentado por esta vía.

El premiado con el Planeta recibirá un obsequio y un millón de euros. Para el finalista, habrá un premio de 200.000 euros. El jurado está compuesto por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López.

Entre las más de mil obras presentadas, se han escogido a 10 finalistas que optarán al premio:

'Todos ríen', de Noelia Espinar

'Ghosting', de Salva Rubio

'Por su gran culpa', de Mauro Corti

'No es tan fácil morir de amor', de Elvira Torres (seudónimo)

'¿No es hermosa la luna?', de Selene Noctis (seudónimo)

'Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del Oeste', de Keith Astra (seudónimo)

'El color de la lluvia', de Sofía García (seudónimo)

'La muerte de la diosa', de José Antonio Ariza

'El destino en la esfera de un reloj', de Enrique Alejandro Santoyo Castro

'Donde se escriben los nombres', de Blanca Montoya Landa

La procedencia de las novelas recibidas traspasa las fronteras. España cuenta con 687 novelas, América del Sur con 378, América del Norte con 161, América Central con 41, Europa exceptuando España con 36, Asia con 4 y África con 2. También hay un total de 11 novelas cuyos autores no han especificado procedencia.

El fallo del Premio Planeta se puede seguir en streaming en directo en el vídeo principal de la noticia.

