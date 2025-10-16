Juan del Val, ganador del Premio Planeta: "Soy lo que escribo y a escribir le debo todo lo que soy"

El ganador de LXXIV Premio Planeta, Juan del Val, agradece su premio y destaca el valor de lo "inesperado" de la vida en su obra 'Vera, una historia de amor'. El escritor ha subido al escenario tras la cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Barcelona para recoger el premio y dar su discurso. Unas palabras en las que no ha olvidado a su familia. "Es imposible llegar solo aquí".

También ha recordado algunos momentos de su vida en los que parecía que estaba "completamente destinada al fracaso". "Expulsado del sistema, fueron años en los que todo era polvo, hormigón, eran obras, era tierra y ahora me veo aquí y creo que es la mejor manera de comprender lo que tiene la vida 'y es que nunca se sabe'. Y de eso también, de lo inesperado, va 'Vera, una historia de amor'", recuerda.

Del Val, ha empezado agradeciendo al jurado su galardón y ha aprovechado para felicitar a la finalista Ángela Banzas y ha recordado a sus padres, sus hijos y a su mujer, Nuria Roca. El escritor firmó junto a Núria Roca 'Para Ana, de tu muerto' y 'Lo inevitable del amor', en 2017 publicó su primera novela en solitario, 'Parece mentira', en 2019 recibió el Premio Primavera de novela con 'Candela' y en 2021 publicó 'Delparaíso'.

"Esto es tan asombroso, es una cosa tan fantástica que parece que solo le puede pasar a los demás. Mi vida es un poco eso. Está llena de momentos maravillosos que siempre parecían a estar destinados a cualquier otro que no fuera yo. Verme aquí me parece casi un milagro", comienza su discurso. "Sabéis quién soy, pero al margen de la tele -colabora en 'El Hormiguero' y 'La Roca'-, yo soy lo que escribo y a escribir le debo todo lo que soy", ha expresado el comunicador que ha ganado el 74 Premio Planeta, dotado con un millón de euros.

El escritor ha asegurado que 'Vera, una historia de amor' es una novela de amor "en todas las direcciones" y también un "camino hacia la libertad". Durante su discurso ha ensalzado el valor de "escribir para la gente": "Todos los que estamos aquí deberíamos escribir para la gente".

Las emotivas palabras de Juan del Val a su familia

Juan del Val conoce de primera mano el camino que le ha llevado a ganar el Premio Planeta. Asegura que es "imposible" llegar "solo" y por ello ha querido dedicarle el galardón a sus hijos, sus padres, a su editora y a Nuria, su mujer.

"A Jua, a Pau y a Olivia, mis hijos, por que sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana. A mis padres, espero que esta noche estéis un poquito más orgullosos de mi (...) gracias papá por tu ironía, que siempre la tengo dentro y gracias mamá por enseñarme que pase lo que pase siempre hay esperanza. Este premio es para Nuria porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, y llevo 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero", finaliza.

