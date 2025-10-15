Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: "Otra nueva etapa en nuestro camino"

Muchos esperaban la noticia desde hace días. Este miércoles se confirma. Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, aunque el guitarrista Pablo Benegas se despide del grupo "una temporada". La Oreja de Van Gogh recupera a la que fuera su vocalista original, tras la salida de Leire Martínez hace un año.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo", ha empezado el comunicado de la banda que lleva un año en San Sebastián, su "escondite", "escribiendo nuevas historias y recordando las anteriores".

El grupo que comenzó a finales de 1996 volverá a subirse a los escenarios. Todos los integrantes excepto uno, Pablo Venegas, quien "aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada", anunciaban, justificando que es para poder "centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales".

Los cuatro integrantes expresan la "emoción" que sienten ante este anuncio que aseguran "no se puede explicar con palabras", aunque, de forma indirecta, se confirma una futura gira: "Estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

Hace más de 18 años del último concierto de la Oreja de Van Gogh con Amaia como vocalista antes de anunciar su salida el 19 de noviembre de 2007. Una década donde el grupo se consideraba como uno de los más exitosos del pop español con cuatro álbumes, un EP y un recopilatorio con los que consiguieron vender más de cinco millones de copias: 'Dile al sol' (1998), 'El viaje de Copperpot '(2000), 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' (2003) y 'Guapa' (2006), además del EP 'Más guapa' (2006) y el recopilatorio 'LOVG 1996-2006'.

Ahora el grupo, con la amista y pasión "totalmente renovadas", comienza "otra nueva etapa en nuestro camino". En sus redes sociales han publicado un video de la banda compartiendo una canción inédita con una letra que recuerda quién dio primeros pasos: "Soy la que te acompaña desde tu primer latido".

Los rumores

Los rumores de la vuelta de Amaia comenzaron meses antes del comunicado de la banda, el 14 de octubre de 2024 anunciando la salida de Leire, quién nunca llegó a firmarlo. Concretamente en el concierto de julio de ese año de la cantante colombiana Karol G, donde ambas interpretaron 'Rosas', el himno del grupo.

En abril se aseguró en el programa 'Tentáculos' que estaban grabando nuevas canciones con Amaia con el foco en una gira mundial. Sin embargo, días después, en la alfombra roja de los Premios Talía, la gran amiga de Montero, Cayetana Guillén Cuervo, posteriormente bloqueada, confirmó el regreso.

Desde mayo a septiembre, los rumores cesaron. Pero el propio grupo los avivó el pasado 13 de octubre, un día antes del aniversario de la salida de Leire Martínez, con una publicación de una imagen en blanco.

