Todo preparado para la entrega del Premio Planeta 2025, con récord histórico de participación

La ciudad condal ya respira ambiente literario. Este martes, con el tradicional almuerzo del Premio de Novela ha marcado el inicio de la cuenta atrás hacia la gran noche de las letras. El certamen, considerado el galardón literario más prestigioso y con la mayor dotación económica del mundo, repartirá un millón de euros a la obra ganadora y 200.000 al finalista.

La 74 edición del certamen llega marcada por una cifra histórica: 1.320 originales presentados, el mayor número de obras inscritas desde su creación. Un récord que la editorial atribuye a la digitalización del proceso de participación, una novedad que ha abierto las puertas a escritores de todo el mundo.

José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, ha posado junto al jurado tras la selección de las diez obras finalista y ha destacado el salto cualitativo de las novelas recibidas y el auge de las nuevas generaciones de narradores, que han aportado frescura y diversidad temática al concurso.

Ante la irrupción de la inteligencia artificial, Creuheras ha aprovechado para reclamar mayor protección de la propiedad intelectual, al tiempo que ha subrayado que el sector del libro vive "su gran momento, incluso entre los más jóvenes".

El presidente del grupo ha hecho hincapié, además, en el "milagro español" del sector editorial, que ha experimentado un crecimiento del 39% desde la pandemia. Un fenómeno sostenido por la fidelidad de los lectores y, especialmente, por la irrupción de un público joven que ha revitalizado las cifras del mercado del libro.

La gala de entrega se celebrará este miércoles 15 de octubre en el majestuoso Salón Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), escenario habitual de una noche que combina elegancia, emoción y literatura. Durante la velada, el jurado irá anunciando los títulos seleccionados hasta culminar con la revelación de los nombres del ganador y del finalista, momento cumbre de la gran fiesta de las letras en español.

