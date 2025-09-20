"Corazón de oro", la nueva novela de Luz Gabás, ganadora del premio Planeta

Los lectores de la autora, Premio Planeta, Luz Gabás, están de enhorabuena. Se acaba de publicar su última novela "Corazón de oro". Gabás nos traslada a la California del siglo 19 en plena fiebre del oro.

Luz Gabás, autora de éxitos como Lejos de Luisiana (premio Planeta en 2022) y Palmeras en la nieve, está de vuelta con Corazón de oro (Planeta). Se trata de una historia de amor, aventuras y venganza ambientada en la fiebre del oro de California, un fenómeno de mediados del siglo XIX que sedujo a miles de personas de todo el mundo.

Gracias a un arduo trabajo de documentación, Luz Gabás hace que el lector viaje en el tiempo hasta una época temblorosa, la de la fiebre del oro y la guerra de Secesión americana, y a lugares de un estado en plena transformación, como los asentamientos mineros en la cordillera Sierra Nevada o los ranchos del valle de San Luis Obispo.

Su protagonista, un joven emigrante español tentado por el sueño americano y un futuro mejor, luchará contra las adversidades y las injusticias en una tierra inhóspita mientras crece en él un deseo tan irrefrenable como inesperado. Los buscadores del oro en el Lejano Oeste americano, los colonos que ocuparon las tierras de los nativos y los pueblos indígenas habitan esta trepidante novela coral que refleja la complejidad social y las disputas por tierras con pasado español y mexicano.

El contexto

La elección del contexto no ha sido al azar. La escritora explica que en su anterior novela, Lejos de Luisiana, "miles de lectores descubrieron aquel territorio entonces inmenso que, durante cuarenta años, de 1763 a 1803, fue gobernado por españoles. El final coincide en el tiempo con el comienzo del desplazamiento de los estadounidenses hacia el oeste de Misisipi. De la extensa bibliografía que manejé y amplié con nuevas lecturas y de mi propia experiencia personal surgió el deseo de trasladarme literariamente hacia el oeste y ubicar mi nueva historia, Corazón de oro, en California", explica en las páginas del libro la autora.

Además, esta novela arranca en Pasolobino, el pueblo ficticio del Pirineo aragonés de Palmeras en la nieve, la obra con la que debutó la autora y se convirtió en un fenómeno de público y crítica. Con esta novela, la autora recupera un pasado desconocido: el de los españoles que vivieron la aventura del oro en California y trabajaron luego en ranchos de la región en aquellos momentos de mediados del siglo XIX.

Impacto del Premio Planeta

El Premio Planeta supuso para Luz Gabás una exposición mediática intensa, con numerosas entrevistas y encuentros con lectores. La autora confesó que necesitó un periodo de recogimiento para leer y reflexionar sobre su siguiente proyecto.

En cuanto a una posible adaptación cinematográfica, la escritora española expresó su deseo de ver Corazón de oro en la gran pantalla, aunque reconoció que sus novelas suelen requerir escenarios complejos.

