Destino de riesgo: ¡Los encierros de San Fermín!

Hemingway les dio fama universal, y los cargo de épica y poesía. Y año tras año, Los encierros de San Fermín han demostrado que son un festejo colorido y también peligroso, sobre todo si no se corre en las debidas condiciones, aunque ese riesgo resulta para muchos turistas un enorme atractivo.

Adrenalina, tensión, nervios, son muchos los que buscan en sus vacaciones algo más que visitar ruinas. Los sanfermines cumplen este perfil de experiencia extrema del mundo. Sexta posición de una lista de mil.

En lo más alto de estas citas turísticas de riesgo hay de todo, nada tranquilo: aquellos que no tengan vértigo pueden sufrir en el big shot ride de las Vegas a 329 metros de altura con una caida libre de cincuenta metro en dos. Si no se sufre del corazón se puede coger una moto taxi en Tailandia. Mejor no pedir el carne al conductor.

Imborrables vivencias aunque dificil de inmortalizar en fotos son también la escalada en roca en Estados Unidos, pura habilidad y temple, el rafting en el rio Zambezi, en Zimbaue o el parapente en las playas de México. Nada de hacer burradas. Como en todo viaje, lo importante es volver para contarlo.