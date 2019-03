David Guetta y Naciones Unidas lanzan el vídeo 'One voice'

David Guetta ha colaborado con Naciones Unidas y organizaciones de ayuda humanitaria para lanzar un vídeo musical del tema 'One Voice', en apoyo a la campaña'The World Needs More'. El objetivo es recaudar fondos para emergencias humanitarias.

Cada vez que estas palabras se comparten en Twitter se libera un dólar

El vídeo musical se ha proyectado sobre la fachada del edificio de Naciones Unidas en Nueva York, durante un evento especial de lanzamiento al que asistieron el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y otras muchas personalidades.

La campaña 'The World Needs More' permite a marcas internacionales líderes en el mercado patrocinar una palabra de la que creen que hace falta más en el mundo.

David Guetta patrocina #Love

Cada vez que estas palabras se comparten en Twitter o a través de la web de la campaña www.theworldneedsmore.org, se libera un dólar, que se destina a iniciativas de ayuda en las crisis humanitarias con menos financiación en todo el mundo, convirtiendo literalmente las palabras en acción.

La campaña se lanzó con ocasión del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria el pasado 19 de agosto y el vídeo se lanza ahora para recaudar fondos que pueden ir directamente a aliviar la devastación y pérdidas causadas por el Tifón Haiyan en Filipinas.

David Guetta ha patrocinado personalmente la palabra #Love [#Amor].