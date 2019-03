Salen a la luz las canciones que vivieron en las sombras durante la censura

Eran tiempos de censura. De ocultar cosas que no interesaban, o no se creían oportunas o pertinentes. En tiempos del franquismo, la música sufrió este 'recorte obligado'.

Lo pudimos ver en canciones como el superéxito de Johnny Cash 'A Boy Named Sue'. Hubo estrofas que en España no se escucharon. En su lugar...un pitido.

También ocurrió con temas de Leonard Cohen, que en nuestro país sonaron mucho más 'castos'.

Xavier Valiño, periodista musical, nos explica que "se hacía de todo. Se cambiaban unas fotos por otras, se vestía a mujeres desnudas, se les pintaban bikinis...".

La censura franquista dejó en España más de 440 canciones modificaciones. "Si encontraban algún motivo que entendían suficiente para la censura -explica Valiño- no se daba el visto bueno. Se obligaba a cambiar la portada o a que se editara".

Por eso, la discográfica de 'Mamá Rock & the Sounds of Rock and Roll' tuvo que cambiar el trasero de una mujer por el de un elefante. Los 'Roxy Music' utilizaron un zoom para evitar el destape.

"David Bowie estaba en una portada vestido de mujer, recuerda Valiño, y a España llegó vestido de hombre". Historias de censura que nos impidieron ver cosas...que hoy, afortunadamente, podemos ver en su origen.