David Bowie lanza su segundo single 'The stars (are out tonight)'

David Bowie ha presentado el segundo single de su esperado disco 'The next day', que se publicará el próximo 11 de marzo y que supondrá el 30º disco de su dilatada carrera musical. La canción se llama 'The stars (are out tonight)'.



En el vídeo de este tema aparecen el propio David Bowie y la actriz Tilda Swinton como una pareja felizmente casada. Su mundo se altera y luego cobra sentido con la intrusión de una pareja de celebridades interpretado por Andrej Pejic y Saskia De Brauw. El vídeo está dirigido por Floria Sigismondi y grabado por Jeff Cronenweth.



Con el disco que el camaleónico "duque blanco" publicará el próximo mes, Bowie rompe un silencio de diez años, tiempo en el que se ha alejado de los escenarios, pero también de los medios y de las cámaras, hasta que hace unos meses un objetivo captó una imagen del artista por las calles de Nueva York, donde reside.



El último disco que publicó fue 'Reality', en 2003, un álbum que fue seguido de una gira mundial que el artista no pudo terminar por problemas de salud.