El XXIX Festival de Jazz de Madrid reúne a músicos como Coréon Du, hijo del presidente de Angola

En Madrid se celebra el XXIX Festival de Jazz que trae a artistas de diferentes nacionalidades y con distintos ritmos. Como protagonista destaca el músico africano Coréon Du. Es su debut en vivo en España, y presenta eso que llama el factor "sorpresa" de la permeable Angola, país que se mueve a ritmo de kuduro y que él, merced a una formación cosmopolita, aproxima al terreno de Maceo Parker.

"He crecido toda mi vida escuchando kuduro y en mi identidad es tan importante como otros ritmos tradicionales angoleños como el semba (el padre de la samba brasileña)", cuenta en una entrevista en la que se define como "kudurista" también en sentido estético.

Criado entre Angola y EEUU, donde estudió en la Loyola University de Nueva Orleans, define este estilo como una música y un baile que se creó en su tierra entre los años 80 y 90, como "continuación de los ritmos ancestrales del carnaval, mezclados con influencias de la música electrónica". Serán muchos los que en España solo hayan oído hablar de él a través del célebre tema "Danza Kuduro" del puertorriqueño Don Omar.

Dú afirma al respecto que, aunque pueda resultar polémico, considera esta canción una "versión válida" y que se alegró por su éxito a manos de un artista extranjero, aunque realmente no esté muy cercana a los cánones angoleños.

Provisto de un amplio bagaje musical, en su último disco ("The Coreon Experiment") realiza una fusión de sonidos que van del pop a la samba, pasando por el funk, la bossanova, el rock, el afro-beat y los ritmos latinos.

Dice que su objetivo es transformar tanto eclecticismo de raíz en "momentos sencillos que conecten con el público" y así alumbró lo que ha dado en llamar "jazzduro", esto es, "mezcla de versiones de kuduro transformadas en una canción de jazz".

Defiende el papel que su país -acostumbrado a los intercambios constantes con otros países de lengua portuguesa- puede jugar en la música internacional. "Angola propone algo bastante distinto de lo que ofrecen Brasil o Cabo Verde", que ya es muy conocido.

"Aún hay un factor sorpresa en esta música que en la de otros lugares no existe", sostiene. En su concierto madrileño, mostrará al público cómo los africanos interpretan sus propios países y no conforme a los "estereotipos" creados por "los documentales de National Geographic". "Habrá momentos más relajados y también de fiesta, porque una cosa que me gusta particularmente de España es la energía, algo con lo que me identifico porque en mi cultura también existe", dice.

Aunque en su música utiliza mayoritariamente el inglés y el portugués, en ese show habrá oportunidad de escuchar cómo suena en sus labios el kikongo, una lengua originaria del norte de Angola, y también el castellano, que maneja con fluidez gracias a la comunidad cubana de su país y a las telenovelas mexicanas.

"Es un idioma que me aporta mucha emoción y pasión", explica sobre su uso en temas como "Yo soy de otra". Hijo del presidente angoleño, Dú -llamado realmente José Eduardo Dos Santos Jr- está acostumbrado a superar las susceptibilidades que la responsabilidad política de su padre levanta sobre sus aspiraciones como músico.

"Hay casi siempre mucha expectativa de verme fallar, porque creen que la gente que aparentemente ha tenido un tipo de vida más privilegiada no tiene profundidad. Hay quien decide verlo así, pero yo no trabajo para esta gente, sino para los que están abiertos a compartir mi punto de vista creativo", apostilla.