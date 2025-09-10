La sorprendente confesión de Nacho Cano en 'El Hormiguero': "Temo que me peguen un tiro"

El invitado de este martes en El Hormiguero ha sido el músico y compositor Nacho Cano. El exintegrante de Mecano fue detenido en julio de 2024 por haber contratado, presuntamente, de manera ilegal a inmigrantes para su musical Malinche. En el programa que presenta Pablo Motos, Cano ha hablado por primera vez en televisión después de que se archivara la causa.

El exintegrante de Mecano ha manifestado que se está querellando contra Inmaculada Iglesias, jueza del Juzgado 19 de la Audiencia Provincial, por haber "perseguido de manera injusta" su caso. Según cuenta, en vez de llamar al abogado lo hace con la bailarina que denunció a Cano, y a los dos meses a otros.

Aunque también parte de su entrevista ha puesto el foco en jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, Alberto Carba, a quien acusa de montarle "todo el lío de las chicas". Asegura haberle confesado "el tema de la casa", y se queja de que "le premian" y le nombran jefe de la Policía Judicial.

Señala que Carba cuenta con miles de agentes que pueden detenerte "sin que hayas hecho nada" porque garantiza que "esa es la forma de trabajar de Pedro Sánchez y de Marlaska y de todos los que le rodean. Me importa España ahora mismo, y me importa que ahora todos sepáis que estamos jodidos".

El compositor ha sido tajante en cuanto a la situación de la política española asegurando que "estamos gobernados por una banda criminal con redes que no sabemos, financiada con gente que sospechamos", aunque desconoce quiénes son. Aún así alienta a la ciudadanía a "hablar y denunciar esto".

Irregularidades de la policía

En cuanto a como ha trascendido su imputación, se refirió a las presuntas irregularidades dentro de ciertos cuerpos policiales y la forma en que se otorgan algunos cargos: "Otra cosa son las empresas con nombre y dinero, que se tienen que asociar contigo. Y te digo una cosa, los primeros que sufren esto son los propios policías, que están hartos de que les den los puestos a otros no por méritos sino por chanchullos", afirmó.

Cano llegó a reconocer que teme por su seguridad: "Temo que me peguen un tiro, es una cosa que la valoro todos los días y he dejado dinero en una cuenta corriente para que si lo hacen, los que lo hagan, lo paguen". Sobre la administración de justicia y la confianza en las instituciones, confesó: "Me fío de algunos jueces, policías o ciudadanos increíbles, de algunos políticos y de la Guardia Civil. Y de ti, Pablo Motos".

Los becarios

Además, Cano dedicó gran parte de la entrevista a destacar la historia de los jóvenes actores que han encontrado en su compañía una oportunidad de crecimiento artístico y personal, especialmente en México. Relató el caso de Alan, quien interpreta a Moctezuma: "Es un chico que estaba en un barrio tan pobre que de pequeño mordió el cable de la luz y le dejó una cicatriz en la zona de la boca. Pero es tan gran actor y tiene tanta carisma, que hasta ese cicatriz le da el personaje de Moctezuma".

El esfuerzo de estos jóvenes también quedó reflejado en las palabras del músico: "El chico se hace una hora y media o dos en moto solo para ir al show y volver a su casa. Actualmente tengo trabajando en la compañía a seis miembros de su familia. No solo le he dado la posibilidad de triunfar y de trabajar a Alan, sino también a seis de los suyos, y todos están triunfando. Son unos valientes".

Cano también denunció un episodio delicado en el que varios miembros de su compañía fueron retenidos por la policía: "La Policía les retuvo 11 horas, con amenazas de deportarles e incluso, estos policías les enviaron posteriormente mensajes a las chicas. Eso está todo documentado".

En este punto, quiso matizar su discurso al no querer "generalizar" su ataque a los cuerpos de seguridad sino solo a estos de los que hablo. En manos de esta gente estamos todos, es increíble", refiriéndose, entre otros, a Carba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com