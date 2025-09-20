Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Leiva

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratorias

El cantante sufre de faringitis aguda y amigdalitis lingual, por lo que se ha visto obligado a cancelar su actuación de este sábado en las Ferias y Fiestas 2025 de Guadalajara.

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infecci&oacute;n aguda en las v&iacute;as respiratorias

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratoriasEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El cantante madrileño Leiva ha cancelado el concierto que tenía previsto para este sábado 20 de septiembre em Guadalajara dentro de las Ferias y Fiestas 2025. El artista sufre una "infección aguda en las vías respiratorias cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual", lo que le impide actuar.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha confirmado la suspensión del evento programado en las Pistas de la Fuente de la Niña, donde el artista iba a presentar su nuevo trabajo 'Gigante' dentro de su gira nacional. El recital había colgado el cartel de "entradas agotadas" y era uno de los más esperados de las fiestas. "Desde el Ayuntamiento lamentamos profundamente esta circunstancia y deseamos al artista una pronta recuperación", indicaba el Consistorio en un comunicado. En la nota oficial remitida por el equipo de Leiva se explica que la situación médica se había agravado en las últimas horas, imposibilitando su actuación en el concierto de esta noche.

Devolución automática de las entradas

Las personas que hayan comprado la entrada recibirán el reembolso íntegro de manera automática a través de los canales oficiales. El proceso se iniciará de inmediato y se hará efectivo en un plazo máximo de 15 días, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En caso de incidencia, los afectados podrán dirigirse a info@ayudaeventos.com (para entradas adquiridas en Leivaentradas.com o Vivaticket.com), o a info@concertados.com (para entradas compradas en Concertados).

Alternativas en las Ferias y Fiestas

A pesar de la cancelación del concierto de Leiva, la programación musical continúa esta noche en Guadalajara. A las 21:30 horas, en la Plaza de Santo Domingo, actuará la Orquesta Vulkano Show con su espectáculo tributo a las grandes orquestas.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión tanto de vecinos como de visitantes, recordando que las Ferias y Fiestas de Guadalajara siguen ofreciendo múltiples propuestas culturales y musicales para todos los públicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿Qué pasa con el Benidorm Fest si España no va a Eurovisión? ¿Cuándo se sabe si Israel participa?

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza

Publicidad

Cultura

"Otello" de Giuseppe Verdi inaugura la temporada del Teatro Real con un reparto de primeras figuras

"Otello" de Giuseppe Verdi inaugura la temporada del Teatro Real con un reparto de primeras figuras

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratorias

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratorias

El actor estadounidense, Bruce Willis.

Bruce Willis vuelve a sonreír junto a sus hijas en una emotiva fotografía compartida en Instagram

David Muñoz de Estopa se presenta en concierto el 27 de noviembre de 2015 en Barcelona, ​​España.
Estopa

Del escenario al pupitre: David Muñoz de Estopa empieza la carrera de Historia a los 49 años

Brett James
Brett James

Muere Brett James, cantautor y ganador del Grammy, en un accidente aéreo en Carolina del Norte

Óliver Laxe
Cine

'Sirat', de Óliver Laxe, representará a España en los premios Oscar

Los premios Oscar celebran su 98 edición en 2026.

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza
EUROVISIÓN

¿Qué pasa con el Benidorm Fest si España no va a Eurovisión? ¿Cuándo se sabe si Israel participa?

La participación de España en Eurovisión depende de si Israel lo hace o no. Así lo ha acordado RTVE en la reunión del Consejo de Administración por 10 votos a favor.

Pablo Alborán, Quevedo, Dani Martín o Lola Índigo... Del éxito al agotamiento

Pablo Alborán, Quevedo, Dani Martín o Lola Índigo... Del éxito al agotamiento

El cómico Javier Cansado en 2018

El cómico Javier Cansado anuncia que padece cáncer: "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento"

La artista Lola Índigo anuncia su retirada temporal de la música: "Estoy agotada mentalmente"

Lola Índigo anuncia su retirada temporal tras "un año chungo de cojones": "Estoy agotada mentalmente"

Publicidad