Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratorias

El cantante madrileño Leiva ha cancelado el concierto que tenía previsto para este sábado 20 de septiembre em Guadalajara dentro de las Ferias y Fiestas 2025. El artista sufre una "infección aguda en las vías respiratorias cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual", lo que le impide actuar.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha confirmado la suspensión del evento programado en las Pistas de la Fuente de la Niña, donde el artista iba a presentar su nuevo trabajo 'Gigante' dentro de su gira nacional. El recital había colgado el cartel de "entradas agotadas" y era uno de los más esperados de las fiestas. "Desde el Ayuntamiento lamentamos profundamente esta circunstancia y deseamos al artista una pronta recuperación", indicaba el Consistorio en un comunicado. En la nota oficial remitida por el equipo de Leiva se explica que la situación médica se había agravado en las últimas horas, imposibilitando su actuación en el concierto de esta noche.

Devolución automática de las entradas

Las personas que hayan comprado la entrada recibirán el reembolso íntegro de manera automática a través de los canales oficiales. El proceso se iniciará de inmediato y se hará efectivo en un plazo máximo de 15 días, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En caso de incidencia, los afectados podrán dirigirse a info@ayudaeventos.com (para entradas adquiridas en Leivaentradas.com o Vivaticket.com), o a info@concertados.com (para entradas compradas en Concertados).

Alternativas en las Ferias y Fiestas

A pesar de la cancelación del concierto de Leiva, la programación musical continúa esta noche en Guadalajara. A las 21:30 horas, en la Plaza de Santo Domingo, actuará la Orquesta Vulkano Show con su espectáculo tributo a las grandes orquestas.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión tanto de vecinos como de visitantes, recordando que las Ferias y Fiestas de Guadalajara siguen ofreciendo múltiples propuestas culturales y musicales para todos los públicos.

