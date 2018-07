La cantante Demi Lovato, hospitalizada en Los Ángeles por una posible sobredosis de heroína

La estrella del pop Demi Lovato se encuentra en un hospital de Los Ángeles debido a una posible sobredosis de heroína, según avanza el sitio web de celebridades TMZ. Lovato, de 25 años, ha hablado abiertamente sobre la cocaína y el alcohol en el pasado, y lanzó una canción el mes pasado llamada 'Sober' diciendo que había recaído después de seis años de sobriedad.

Los representantes de Lovato, por el momnento, han evitado hacer comentarios. La Policía de Los Angeles dijo que había respondido este martes a una llamada de emergencia médica que involucraba a una mujer en la calle Hollywood Hills, donde Lovato tiene su casa, pero declinó confirmar que se tratara de ella. Ha sido TMZ, citando fuentes policiales, quien ha revelado que Lovato fue trasladada a un hospital de Los Ángeles desde su casa con lo que aparenta ser una sobredosis de heroína.

Lovato saltó a la fama en varios shows de Disney Channel, como 'Camp Rock', hace diez años, y luego forjó su éxito como cantante pop con canciones como 'Skyscraper' y 'Sorry Not Sorry'. En su canción 'Sober', canta: "Mamá, lo siento mucho, ya no estoy sobria".