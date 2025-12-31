Las canciones más escuchadas de 2025 en Spotify

2025 ha sido un año vibrante en cuanto a música se refiere, repleto de fusiones, sonidos urbanos que cruzan continentes y baladas imposibles de sacar de la cabeza. Lo que más llama la atención, es cómo el consumo musical refleja mucho más que gustos: muestra momentos culturales, identidades compartidas y comunidades globales de escucha.

Encabezando la lista de canciones más reproducidas en Spotify en todo el mundo, encontramos “Die With A Smile”, el emotivo tema de Lady Gaga y Bruno Mars. Esta colaboración no solo fue un éxito monumental en plataformas digitales, sino también una pieza que conectó con millones de personas por su mensaje positivo y atemporal.

Detrás de este éxito, se alzan otras pistas que se convirtieron en himnos del año, como:

-“BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish, consolidándose nuevamente como una de las artistas más influyentes de la década.

-“APT.” de ROSÉ y Bruno Mars, demostrando el poder de la colaboración entre artistas globales.

-“Ordinary” de Alex Warren, que mezcló sensibilidad pop con letal pegada emocional.

-Pistas como “luther (with SZA)” de Kendrick Lamar y SZA o “DtMF” de Bad Bunny, que demostraron por qué el hip-hop y el urbano siguen dominando el consumo global.

Pero Spotify Wrapped no es solo números: es una forma de entender qué habíamos estado sintiendo como sociedad. Y este año, la música fue más diversa que nunca, con pop, R&B, urbano y fusiones electrónicas compitiendo por nuestros oídos.

Top canciones globales de 2025

-Die With A Smile — Lady Gaga & Bruno Mars

-BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish

-APT. — ROSÉ & Bruno Mars

-Ordinary — Alex Warren

-DtMF — Bad Bunny

-back to friends – Sombr

-Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast

-luther (with SZA) — Kendrick Lamar & SZA

-That's So True – Gracie Abrams

-WILDFLOWER – Billie Eilish

En el plano de artistas más escuchados, Bad Bunny volvió a coronarse como la figura mundial más escuchada de 2025, con 19,8 mil millones de reproducciones, superando a nombres tan potentes como Taylor Swift, The Weeknd o Drake.

Lo que más sonó en España: entre ritmos latinos y beats urbanos

Pasando al plano nacional, el 2025 en España nos trajo una mezcla genial de sonidos urbanos latinos y fusiones que abrazan nuestro contexto cultural. En el ranking de artistas más escuchados en España, Bad Bunny volvió a dominar, seguido por figuras que han marcado el año como Quevedo y Myke Towers.

Además, nombres como JC Reyes, Beéle, Anuel AA o Rauw Alejandro completan un top 10 claramente influenciado por el urbano y los sonidos latinos.

Entre las voces femeninas más escuchadas en nuestro país, KAROL G repite como favorita por tercer año consecutivo, mientras que artistas nacionales como De La Rose o Bad Gyal han logrado consolidarse en el gusto del público español.

En cuanto a canciones en España, el afrobeat y las fusiones tropicales no solo dominaron las listas, sino que se convirtieron en el sonido del verano y del año: “La Plena - W Sound 05” de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums fue la canción más escuchada, uniendo ritmos afro con la escena urbana tradicional.

Top artistas y canciones en España en 2025

Artistas más escuchados:

-Bad Bunny

-Quevedo

-Myke Towers

-JC Reyes

-Beéle

-Anuel AA

-Rauw Alejandro

-Mora

-Dei V

-KAROL G

Canciones más escuchadas:

-La Plena – W Sound 05 — W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

-capaz (merengueton) — Alleh & Yorghaki

-VeLDÁ — Bad Bunny, Omar Courtz & Dei V

-BAILE INoLVIDABLE— Bad Bunny

-mi refe — Beéle & Ovy On The Drums

2025 ha sido, sin duda, un año donde las listas de Spotify no solo compartieron qué escuchamos, sino cómo vivimos. Las canciones que dominaron las estadísticas no son solo números: son banda sonora de emociones, rutinas, viajes y conexiones humanas. Y si algo ha demostrado 2025 es que la música sigue siendo el idioma global que más nos conecta.

