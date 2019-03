El cabaret viaja de París a Barcelona con Crazy Horse

Movimientos sensuales, juego de luces y música seductora son los ingredientes que propone Crazy Horse, que ahora ha recalado en Barcelona procedente de París. Es el burlesque reinventado.

Sobre el escenario, diez bailarinas impresionantes ataviadas con poco más que unas joyas y unos buenos tacones. No obstante, formar parte de este cabaret no es fácil y las chicas tienen que cumplir algunos requisitos. Deben medir entre 1,68 y 1,72, no pueden someterse a ninguna operación de cirugía estética y no pueden teñirse el pelo. Además, se les exige formación.

Entre las elegidas, hay una española. Crazy Horse combina la esencia del cabaret con toques de modernidad y humor. Ahora realiza su primera gira mundial.